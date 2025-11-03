قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسرار لا تعرفها عن قلب الرجل من خبير القلب جمال شعبان

ريهام قدري

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أبرز الفروق بين قلب الرجل وقلب المرأة، موضحا أن حجم القلب يختلف بين الجنسين، فبما أن قبضة يد المرأة أصغر من يد الرجل، فإن قلبها أيضا يكون أصغر حجما.

وأضاف أن معدل ضربات قلب المرأة أسرع من الرجل بعدة نبضات في الدقيقة، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى طبيعة المرأة العاطفية وتأثرها السريع.

وأوضح شعبان أن شرايين قلب المرأة تكون أدق وأصغر من شرايين الرجل، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر في بعض الحالات، لكنها في الوقت نفسه تمتلك حماية فسيولوجية طبيعية خلال فترات الحمل والولادة.

وأكد أن هذه الفروق لا تعني أن قلب الرجل أقوى أو أضعف من قلب المرأة، فكل منهما يتميز بخصائص مختلفة، مشددا على أهمية الاهتمام بصحة القلب من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة والابتعاد عن التوتر.

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

