أسرار لا تعرفها عن قلب الرجل من خبير القلب جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أبرز الفروق بين قلب الرجل وقلب المرأة، موضحا أن حجم القلب يختلف بين الجنسين، فبما أن قبضة يد المرأة أصغر من يد الرجل، فإن قلبها أيضا يكون أصغر حجما.

وأضاف أن معدل ضربات قلب المرأة أسرع من الرجل بعدة نبضات في الدقيقة، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى طبيعة المرأة العاطفية وتأثرها السريع.

وأوضح شعبان أن شرايين قلب المرأة تكون أدق وأصغر من شرايين الرجل، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر في بعض الحالات، لكنها في الوقت نفسه تمتلك حماية فسيولوجية طبيعية خلال فترات الحمل والولادة.

وأكد أن هذه الفروق لا تعني أن قلب الرجل أقوى أو أضعف من قلب المرأة، فكل منهما يتميز بخصائص مختلفة، مشددا على أهمية الاهتمام بصحة القلب من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة والابتعاد عن التوتر.