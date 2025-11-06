ارتفاع نسب الجلطات والأزمات القلبية.. جمال شعبان يكشف عن سبب خطير

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن عدد كبير من المواطنين يسأل عن أسباب ارتفاع نسبة الجلطات، والسكتات القلبية، والكثير لا يعلم أن هذا الأمر يكون بسبب ارتفاع الضغط.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن القاتل الصامت هو ارتفاع ضغط الدم، وأن هذا المرض يأتي بدون مقدمات، وقد يكتشف أن الشخص مريض بالضغط حالة إصابته بجلطة.

ولفت إلى أن الكثير يعتقد أن الصداع علامة من علامات ضغط الدم المرتفع، وأن هذا الأمر غير صحيح، لكن في بعض الأمور يكون انخفاض الضغط سبب للصداع.

وتابع: يجب أن يقوم كل شخص بإجراء تحاليل طبية وفحوصات شاملة للتأكد من سلامة الجسم، وذلك للتعرف على أي مشكلات صحية قد تظهر.

كما ينصح المواطنين باقتناء جهاز لقياس ضغط الدم والاحتفاظ به في المنزل للمتابعة المستمرة.