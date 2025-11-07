أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويغيب عن صفوف الزمالك عدد من اللاعبين وهم ناصر منسي، وآدم كايد، وخوان بيزيرا، ومحمد السيد، ونبيل عماد دونجا، ومحمود الشناوي لعدة اسباب منها الاصابات والاختيارات الفنية .

و يخضع خوان بيزيرا لاعب الفريق لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المباراة، بعد إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية.

كما تعرض محمد صبحي حارس مرمي الفريق لإصابة بشد عضلي خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوريو لم يتحدد موقفه بشكل نهائي بعد.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم الأحد المقبل على لقب كأس السوبر المصري.