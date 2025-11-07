موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس السوبر

تتواصل منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقامة في دولة الإمارات، حيث يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات البطولة التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

بيراميدز يودّع البطولة أمام الزمالك

كان بيراميدز قد ودّع منافسات كأس السوبر المصري بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الزمالك بطاقة التأهل إلى النهائي بفضل تألق لاعبيه في تنفيذ ركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة القمة المنتظرة على اللقب.

سيراميكا يخسر بصعوبة أمام الأهلي

من جانبه، خسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم في اليوم نفسه على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ضمن الدور نصف النهائي الآخر.

سجل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز مروان عثمان أوتاكا هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الجانبين، إلا أن خبرة لاعبي الأهلي رجّحت كفته في النهاية.

صراع على المركزين الثالث والرابع قبل النهائي المرتقب

وبهذه النتائج، يلتقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مواجهة مرتقبة لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، بينما يتواجه الأهلي والزمالك في نهائي ناري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي مساء الأحد المقبل لتحديد بطل كأس السوبر المصري 2025.

يُذكر أن البطولة تضم أربعة أندية شاركت وفقًا لمعايير الإنجازات المحلية في الموسم الماضي، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، والزمالك كبطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيما حصد بيراميدز البطاقة الذهبية للمشاركة في البطولة.