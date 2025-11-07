قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
بريان مبيومو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد
4 قنوات لاذاعة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك
بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات
معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد الهزيمة أمام الزمالك بالسوبر

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، أن التوفيق لم يحالف اللاعبين في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب، وكانت هناك مشكلة واضحة في اللمسة الأخيرة وإنهاء الفرص السهلة، وفي تركيز بعض اللاعبين.

وأضاف أن بيراميدز كان الأفضل والأكثر استحواذا ويستحق الفوز ولكن في النهاية ركلات الترجيح لم تكن في صالح الأفضل وفاز الزمالك في النهاية، ونتقدم لهم بالتهنئة.

وشدد على أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح بعدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه على أقل تقدير.

وأضاف المدير الفني أن الظروف التي قابلها بيراميدز لم تكن الأفضل خلال رحلته في الإمارات لأول مرة في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري، خاصة بعدما تم اختيار فندق إقامة هو الأبعد بين جميع الفرق المشاركة عن ملاعب التدريب والمباريات بشكل غير مقبول دون أن يكون هناك أي فرصة لاختيار فندق الإقامة بخلاف باقي الأندية الثلاثة.

وأشار إلى أنه ولأول مرة يتم تغيير ملعب التدريب بشكل مفاجئ واختيار ملعب أبعد عن فندق الإقامة ما تسبب في إجهاد اللاعبين أكثر في ظل ظروف طيران لم يعتد عليها بيراميدز بسفر الفريق على أكثر من طائرتين لعدم كفاية المقاعد الشاغرة، ومع ظروف لعب الفريق الكثير من المباريات في عديد البطولات محليا وقاريا.

بيراميدز الاهلي الزمالك السوبر

