مرموش ضد صلاح .. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي اختبارًا صعبًا ضد ليفربول، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قمة الأحد تشهد مواجهة مصرية خاصة بين عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ويوجد مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن آرسنال صاحب متصدر الجدول، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بـ18 نقطة.

مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، يتسلج بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول ومواصلة مطاردة آرسنال على الصدارة.



موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول



وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتعد شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

على الجانب الآخر، يتطلع ليفربول إلى مواصلة صحوته الأخيرة بالفوز على مانشستر سيتي وخطف وصافة البريميرليج.

وكان ليفربول استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد 4 تعثرات متتالية.