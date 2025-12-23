قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية.. حملات للتصدي لحالات البناء المخالف للنسق العمراني

إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
أ ش أ

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملاتها للتصدي لحالات البناء المخالف؛ استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بإزالة البناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


وذكر حي أول المنتزة، أن الإدارات المختصة بالحي نفذت بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة تم خلالها إيقاف أعمال تكسير داخل محل بدون ترخيص وبناء قواطيع وفتح البدروم على المحل وصب سلم خرسانة بشارع فاروق عبد الوهاب وتم هدم المباني المقامة حديثًا، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، وإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص وبناء حوائط داخلية بسطح عقار بشارع عقل باشا من شارع مصطفي كامل، حيث تم فك الشدة الخشبية بالكامل والحديد.


كما تلقى الحي بلاغًا من غرفة عمليات المحافظ بوجود بناء مخالف بدون ترخيص، بعزبة الـ500 خلف البيارة بالظهير الريفي للحي، حيث تم إيقاف أعمال صب سقف الدور الخامس بعقار على أعمدة مصبوبة حديثا بعقار قديم وفك الشدة الخشبية بالكامل، وهدم أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية لصب أعمدة الدور الثاني علوي لعقار بخورشيد، وإحالة المخالفات للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.


وتهيب رئاسة حي أول المنتزة، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، وتؤكد استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص في مهدها.


ورصدت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق، أعمال شدة خشبية لبناء أعمدة خرسانية داخلية مخالفة بعقار بمنطقة الرابعة الناصرية وتم فك الشدة الخشبية، وإيقاف أعمال وحل شدة خشبية بالدور السادس علوي لعقار شارع الترعة المردومة، والتحفظ على كمية من الخشب وبعض المهمات. 


وعلى صعيد آخر، نجح أطباء مديرية الصحة، في إجراء عملية جراحية دقيقة بإعادة بناء متقدمة لعظام الوجه لمريضة باستخدام التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد بعد معاناتها من تشوه بملامح الوجه.


وذكرت مديرية الصحة، أن المريضة 22 عامًا توجهت لمستشفى العامرية العام، وكانت تعاني من كسر قديم مفتت ومعقد بعظام الوجنة والفك العلوي وتأثر حجم تجويف العين وتشوه بالملامح.


وأجريت الفحوصات والأشعة اللازمة وتقرر إجراء جراحة إعادة بناء متقدمة لعظام الوجه باستخدام التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد.
 

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حالات البناء المخالف تكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد إزالة البناء المخالف اتخاذ الإجراءات القانونية ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد