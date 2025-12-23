الإسكندرية.. حملات للتصدي لحالات البناء المخالف للنسق العمراني

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملاتها للتصدي لحالات البناء المخالف؛ استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بإزالة البناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وذكر حي أول المنتزة، أن الإدارات المختصة بالحي نفذت بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة تم خلالها إيقاف أعمال تكسير داخل محل بدون ترخيص وبناء قواطيع وفتح البدروم على المحل وصب سلم خرسانة بشارع فاروق عبد الوهاب وتم هدم المباني المقامة حديثًا، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، وإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص وبناء حوائط داخلية بسطح عقار بشارع عقل باشا من شارع مصطفي كامل، حيث تم فك الشدة الخشبية بالكامل والحديد.



كما تلقى الحي بلاغًا من غرفة عمليات المحافظ بوجود بناء مخالف بدون ترخيص، بعزبة الـ500 خلف البيارة بالظهير الريفي للحي، حيث تم إيقاف أعمال صب سقف الدور الخامس بعقار على أعمدة مصبوبة حديثا بعقار قديم وفك الشدة الخشبية بالكامل، وهدم أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية لصب أعمدة الدور الثاني علوي لعقار بخورشيد، وإحالة المخالفات للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.



وتهيب رئاسة حي أول المنتزة، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، وتؤكد استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص في مهدها.



ورصدت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق، أعمال شدة خشبية لبناء أعمدة خرسانية داخلية مخالفة بعقار بمنطقة الرابعة الناصرية وتم فك الشدة الخشبية، وإيقاف أعمال وحل شدة خشبية بالدور السادس علوي لعقار شارع الترعة المردومة، والتحفظ على كمية من الخشب وبعض المهمات.



وعلى صعيد آخر، نجح أطباء مديرية الصحة، في إجراء عملية جراحية دقيقة بإعادة بناء متقدمة لعظام الوجه لمريضة باستخدام التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد بعد معاناتها من تشوه بملامح الوجه.



وذكرت مديرية الصحة، أن المريضة 22 عامًا توجهت لمستشفى العامرية العام، وكانت تعاني من كسر قديم مفتت ومعقد بعظام الوجنة والفك العلوي وتأثر حجم تجويف العين وتشوه بالملامح.



وأجريت الفحوصات والأشعة اللازمة وتقرر إجراء جراحة إعادة بناء متقدمة لعظام الوجه باستخدام التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد.

