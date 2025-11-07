قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
بنداري: استمرار التصويت في 134مقراً انتخابياً بالخارج وغلق 16بعد انتهاء اليوم الأول
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 7-11-2025
الكشف عن هوية طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك
موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات
الدردير يكشف تاريخ موجهات الزمالك وبيراميدز
وظائف خالية بـ 6 كليات في جامعة القاهرة 2025.. تفاصيل كاملة
رياضة

انطلاق بطولة تحدي الروبوتات بمشاركة 3000 متسابق بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شهدت الصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق فعاليات بطولة “تحدي الروبوتات” التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مواهب للتدريب، بمشاركة ما يقرب من 3000 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في أجواء تنافسية تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والعمل الجماعي.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد جبران - وزير القوى العاملة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات الشريكة.

يأتي تنظيم البطولة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا للبروتوكول المبرم مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مواهب للتدريب وتطوير المهارات ولدعم الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، وتنمية مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة الروبوتية، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني- أن البطولة تمثل منصة وطنية لصقل مهارات الشباب في مجالات الإبتكار التكنولوجي، وفرصة حقيقية لاكتشاف المواهب الواعدة في عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في العقول المبدعة ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمد جبران - بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكدًا أن ما نشهده من حماس الشباب اليوم يعكس روح التحدي والإصرار على التعلم والإبداع، داعيًا المشاركين إلى الاستمرار في تطوير مهاراتهم التقنية لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

ووجّه المنظمون والمشاركون خالص الشكر والتقدير إلى  الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل للمبادرات الهادفة إلى تنمية الشباب وصقل قدراتهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مؤكدين أن البطولة تأتي ترجمةً لتوجيهاته الدائمة بضرورة توسيع نطاق الفعاليات العلمية والرقمية داخل مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن هذه النسخة من البطولة تمثل انطلاقة جديدة نحو إعداد جيل من المبدعين القادرين على مواكبة المستقبل الرقمي، مشيرين إلى أن فعاليات البطولة تضمنت مراحل متعددة من المنافسة في تصميم وبرمجة الروبوتات والعمل الجماعي، والتطبيق العملي لمفاهيم الذكاء الاصطناعي.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول من البطولة بتكريم الفرق الفائزة من المركز الأول حتى الخامس، وسط أجواء احتفالية جسدت روح التعاون والمثابرة، فيما تم التأكيد على استمرار تنظيم النسخة القادمة من البطولة لتشمل فئات جديدة من النشء والشباب من مختلف المحافظات.

