3 قتلى بقصف روسي على كييف.. وتحرك للمقاتلات البولندية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه وقع 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على كييف ومقاطعات أخرى، لافتًا إلى أن الهجوم الروسي يأتي في ذروة المفاوضات، ما يشير بوضوح إلى أولويات موسكو.



القوات البولندية تتأهب

أعلنت القوات المسلحة البولندية العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه تم نشر طائرات بولندية وحلفائها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.

وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: "تم إرسال الطائرات المقاتلة، ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع الراداري في حالة تأهب قصوى".

وتابعت: "هذه التدابير وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي، خاصة في المناطق المجاورة للمناطق المهددة".

إخماد حريق ميناء تامان

وأعلنت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخماد حريق اندلع في خط أنابيب إمداد الوقود في ميناء تامان.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إخماد حريق اندلع في ناقلة نفط ورصيف بحري، نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.