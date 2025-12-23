قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
أخبار العالم

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واثنين برضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس

أ ش أ

أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي، واثنان آخران برضوض، فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مركبتهم قرب حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات، إحداها إصابة بالرصاص الحي في اليد، فيما أُصيب الآخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال.

من جهتها، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عورتا، وكان بداخلها 3 فلسطينيين من سكان بلدة بيت دجن شرق نابلس.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا من بلدة دورا وقرية الطبقة ومخيم الفوار بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

