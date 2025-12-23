إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واثنين برضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس

أ ش أ

أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي، واثنان آخران برضوض، فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مركبتهم قرب حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات، إحداها إصابة بالرصاص الحي في اليد، فيما أُصيب الآخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال.

من جهتها، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عورتا، وكان بداخلها 3 فلسطينيين من سكان بلدة بيت دجن شرق نابلس.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا من بلدة دورا وقرية الطبقة ومخيم الفوار بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.