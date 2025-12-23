الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها الأخيرة، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى قياسي عند 4,466.02 دولار للأوقية، في حين بلغت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير ذروة عند 4,498.60 دولار للأوقية.



وساهمت أحجام التداول الضعيفة، نتيجة عطلات نهاية العام، في تضخيم تحركات الذهب وبقية المعادن النفيسة.



وكانت أسعار الذهب والفضة قد بلغت مستويات قياسية خلال تعاملات أمس الاثنين، فيما صعد كل من البلاتين والبلاديوم إلى أعلى مستوياتهما منذ عدة سنوات.



ويأتي هذا الأداء القوي للمعادن النفيسة في ظل تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد تقارير أفادت بمحاولة البحرية الأمريكية الاستيلاء على ناقلة نفط ثالثة مرتبطة بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



وفي هذا السياق، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التصعيدية تجاه كاراكاس والرئيس نيكولاس مادورو، محذرا من احتمال تنفيذ هجوم بحري، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط من ناقلات صينية جرى الاستيلاء عليها قبالة السواحل الفنزويلية.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 69.165 دولار للأوقية، محافظة على قربها من أعلى مستوى سجلته في الجلسة السابقة.



كما صعد البلاتين بنحو 1% إلى 2,150.78 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1,781.57 دولار للأوقية.