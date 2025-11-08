قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل حادث الطريق الصحراوي.. صور
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة
إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام
تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام

النفط الروسي
النفط الروسي
محمود نوفل

أصدر البيت الأبيض قرارا بإعفاء المجر  من العقوبات الأمريكية لاستخدام الطاقة الروسية لمدة عام واحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن استيائه من استمرار دول الاتحاد الأوروبي في شراء النفط الروسي، رغم علاقاته الجيدة مع القادة الأوروبيين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في البيت الأبيض، حيث قال ترامب: "جميعهم أصدقائي. أعتقد أن القادة في أوروبا هم أصدقائي. نحن ننسجم بشكل جيد جدا، وهم ينفذون كل ما طلبت منهم القيام به فيما يتعلق بحلف (الناتو) وما إلى ذلك. الشيء الوحيد الذي يستمرون في فعله هو شراء النفط من روسيا، هذا ليس جيدا جدا".

وكان ترامب شدد العقوبات على شركات النفط الروسية العملاقة، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بالاستغناء عن موارد الطاقة الروسية الرخيصة والتحول لشراء الأمريكية التي تكلف الاقتصاد الأوروبي فوق طاقته. 

واستخدم الرئيس الأمريكي سياسة رفع الرسوم الجمركية على واردات القارة العجوز، الأمر الذي سرع في استجابة الزعماء الأوروبيين لمطالب الإدراة الأمريكية، حيث شرعوا في وضع الخطط للاستغناء التام عن موارد الطاقة الروسية خلال السنوات القليلة القادمة.

من ناحية أخرى، أكد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهنغاري بأنه يفكر في استثناء بودابست من العقوبات على النفط الروسي، نظرا لوضع هنغاريا الجغرافي الخاص.

