إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام

أصدر البيت الأبيض قرارا بإعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام الطاقة الروسية لمدة عام واحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن استيائه من استمرار دول الاتحاد الأوروبي في شراء النفط الروسي، رغم علاقاته الجيدة مع القادة الأوروبيين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في البيت الأبيض، حيث قال ترامب: "جميعهم أصدقائي. أعتقد أن القادة في أوروبا هم أصدقائي. نحن ننسجم بشكل جيد جدا، وهم ينفذون كل ما طلبت منهم القيام به فيما يتعلق بحلف (الناتو) وما إلى ذلك. الشيء الوحيد الذي يستمرون في فعله هو شراء النفط من روسيا، هذا ليس جيدا جدا".

وكان ترامب شدد العقوبات على شركات النفط الروسية العملاقة، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بالاستغناء عن موارد الطاقة الروسية الرخيصة والتحول لشراء الأمريكية التي تكلف الاقتصاد الأوروبي فوق طاقته.

واستخدم الرئيس الأمريكي سياسة رفع الرسوم الجمركية على واردات القارة العجوز، الأمر الذي سرع في استجابة الزعماء الأوروبيين لمطالب الإدراة الأمريكية، حيث شرعوا في وضع الخطط للاستغناء التام عن موارد الطاقة الروسية خلال السنوات القليلة القادمة.

من ناحية أخرى، أكد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهنغاري بأنه يفكر في استثناء بودابست من العقوبات على النفط الروسي، نظرا لوضع هنغاريا الجغرافي الخاص.