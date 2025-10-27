المجر: لا يمكننا الاستغناء عن النفط الروسي في الوقت الراهن

صرح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الأحد، بأن بلاده تتبنى نهجًا واقعيًا تجاه قضايا إمدادات الطاقة، مؤكداً أن المجر لا يمكنها الاستغناء عن النفط الروسي في الوقت الراهن.



وقال زيجارتو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "الواقع يفرض علينا الاعتماد على النفط الروسي، إذ لا يمكن تدفئة أو تبريد المنازل بالسياسة"، مشددًا على أن أمن الطاقة مسألة مادية وليست سياسية.



وأضاف الوزير المجري أنه ناقش هذه القضية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، موضحًا أنه شرح له بالتفصيل الوضع الخاص للمجر التي لا تمتلك منفذًا بحريًا، ما يجعل خياراتها في تنويع مصادر الطاقة محدودة.

