أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6708 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.51 جنيه للبيع و47.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.78 جنيه للبيع، و55.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.85 جنيه للبيع، 63.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.67 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر اليوان الصيني 12.93 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

أقل درجات حرارة في القاهرة والإسكندرية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن أقل درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل في القاهرة نحو 12 درجة مئوية، بينما تصل في الإسكندرية إلى 10 درجات، مع انخفاض أكبر في مناطق وسط وجنوب سيناء، خاصة سانت كاترين.

اختلاف درجات الحرارة بين المحافظات

وذكرت أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية على مستوى الجمهورية، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات أقل، بينما ترتفع نسبيًا على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر من الإحساس الشديد بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من اليوم.