قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالأرقام .. كيف نجحت الحكومة في جذب استثمارات بـ38.9 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

كشفت وزارة المالية ، عن نجاح صفقات الاستثمارات المالية غير المباشرة والتي جرى الاتفاق عليها أمس مع المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة إجمالية مقبولة تقدر بـ 38.9 مليار جنيه بما يمثل 94.9% من جملة الإكتتابات المستهدفة والمقدر قيمتها 41 مليار جنيه.

تفاصيل الاستثمار

وفقًا لما أطلع عليه "صدي البلد" من تقارير أوردتها وزارة المالية؛ حيث جاء تلك الاستثمارات في أدوات الدين المحلية المقومة بالجنيه المصري؛ حيث تضمنت سندات الخزانة من استحقاقات عامين وثلاث أعوام ذات العائدين الثابت والمتغير.

وأكد التقرير ، أن جملة الطلبات المقبولة لكلا الاستحقاقات ذات العائد الثابت والمتغير نحو 79 مقبولًأ من الحكومة المصرية .

جاءت عمليات طرح تلك الاستثمارات لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجات الخزانة .

استثمارات ذات عائد ثابت

وسجل إجمالي استثمارات استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من أجلي 2 و 3 سنوات؛ نحو 26.7 مليار جنيه بما تمثل 80.9% من الاستثمارات المستهدفة وتبلغ 33 مليار جنيه.

وصلت جملة الطلبات المقبولة من الحكومة للإكتتابات واستثمارات المؤسسات المالية والمستثمرين نحو 70 طلبًا.

وتضمن حجم الاستثمارات المقبولة في استحقاق خزانة لأجل عامين من سندات العائد الثابت؛ نحو 8.247 مليار جنيه من أصل 10 مليارات جنيه.

وتضمن جملة طلبات المستثمرين والمؤسسات المالية المقبولة من المستثمرين نحو  24 طلبًا بسعر كوبون نسبته 22.695% .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول لذلك الاستحقاق نحو 22.67% وأقل سعر بنسبة 22.6% وأعلى سعر بنسبة 22.7%.

بينما بلغ حجم الاستثمارات المقبولة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة 18.448 مليار جنيه من أصل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل إجمالي الطلبات الاستثمارية المقبولة في ذلك الاستحقاق من الحكومة نحو 46 طلبًا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية بسعر كوبون نسبته 21.492%.

سجل متوسط عائد الفائدة المقبولة للاستحقاق نحو 21.453% وأقل عائد بنسبة 21.35% وأعلي سعر بنسبة 21.5%.

استثمارات استحقاقات الخزانة ذات العائد المتغير

وسجلت جملة الاستثمارات المقبولة في استحقاقات الخزانة ذات العائد المتغير بقيمة بلغت 6.27 مليار جنيه شملت 9 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغت جملة الاستثمارات المالية المقبولة في استحقاق خزانة ذات العائد المتغير من سندات 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 360 مليون جنيه بما يمثل نحو  0,037% من المتوسط المستهدف بقيمة5 مليارات جنيه .

وصلت إجمالي طلبات الاستثمارات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية طلبين اثنين بسعر فائدة للكوبون نسبته 27.37%.

وسجل متوسط سعر العائد المقبول للاستحقاق نحو 27.37% وأقل سعر بنسبة 27.374% و أعلي سعر بنسبة 27.275%.

فيما بلغ إجمالي قيمة الاستثمار المقبول في استحقاق خزانة لأجل 5 سنوات ذات العائد المتغير نحو  5.917 مليار جنيه بما يمثل نحو 197% بنمو قدره 97.23%، من الطرح المستهدف وقيمته نحو  3 مليارات جنيه

تضمن حجم طلبات الاكتتاب المقبول علي الاستحقاق نحو 7 طلبًا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 27.98% وأقل سعر بنسبة 27.98% وأعلي سعر بنسبة 28%.

وزارة المالية استثمارات غير مباشرة الخزانة العامة الفجوة التمويلية سندات خزانة اخبار مصر مال واعمال الموزانة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون يحققون تقدما مع الفريق الأمريكي بمحادثات السلام

أرشيفية

وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السوري في موسكو قريبا

أرشيفية

روسيا تبلغ واشنطن رسميًا بمخاوفها من التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد