بالأرقام .. كيف نجحت الحكومة في جذب استثمارات بـ38.9 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية ، عن نجاح صفقات الاستثمارات المالية غير المباشرة والتي جرى الاتفاق عليها أمس مع المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة إجمالية مقبولة تقدر بـ 38.9 مليار جنيه بما يمثل 94.9% من جملة الإكتتابات المستهدفة والمقدر قيمتها 41 مليار جنيه.

تفاصيل الاستثمار

وفقًا لما أطلع عليه "صدي البلد" من تقارير أوردتها وزارة المالية؛ حيث جاء تلك الاستثمارات في أدوات الدين المحلية المقومة بالجنيه المصري؛ حيث تضمنت سندات الخزانة من استحقاقات عامين وثلاث أعوام ذات العائدين الثابت والمتغير.

وأكد التقرير ، أن جملة الطلبات المقبولة لكلا الاستحقاقات ذات العائد الثابت والمتغير نحو 79 مقبولًأ من الحكومة المصرية .

جاءت عمليات طرح تلك الاستثمارات لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجات الخزانة .

استثمارات ذات عائد ثابت

وسجل إجمالي استثمارات استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من أجلي 2 و 3 سنوات؛ نحو 26.7 مليار جنيه بما تمثل 80.9% من الاستثمارات المستهدفة وتبلغ 33 مليار جنيه.

وصلت جملة الطلبات المقبولة من الحكومة للإكتتابات واستثمارات المؤسسات المالية والمستثمرين نحو 70 طلبًا.

وتضمن حجم الاستثمارات المقبولة في استحقاق خزانة لأجل عامين من سندات العائد الثابت؛ نحو 8.247 مليار جنيه من أصل 10 مليارات جنيه.

وتضمن جملة طلبات المستثمرين والمؤسسات المالية المقبولة من المستثمرين نحو 24 طلبًا بسعر كوبون نسبته 22.695% .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول لذلك الاستحقاق نحو 22.67% وأقل سعر بنسبة 22.6% وأعلى سعر بنسبة 22.7%.

بينما بلغ حجم الاستثمارات المقبولة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة 18.448 مليار جنيه من أصل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل إجمالي الطلبات الاستثمارية المقبولة في ذلك الاستحقاق من الحكومة نحو 46 طلبًا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية بسعر كوبون نسبته 21.492%.

سجل متوسط عائد الفائدة المقبولة للاستحقاق نحو 21.453% وأقل عائد بنسبة 21.35% وأعلي سعر بنسبة 21.5%.

استثمارات استحقاقات الخزانة ذات العائد المتغير

وسجلت جملة الاستثمارات المقبولة في استحقاقات الخزانة ذات العائد المتغير بقيمة بلغت 6.27 مليار جنيه شملت 9 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغت جملة الاستثمارات المالية المقبولة في استحقاق خزانة ذات العائد المتغير من سندات 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 360 مليون جنيه بما يمثل نحو 0,037% من المتوسط المستهدف بقيمة5 مليارات جنيه .

وصلت إجمالي طلبات الاستثمارات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية طلبين اثنين بسعر فائدة للكوبون نسبته 27.37%.

وسجل متوسط سعر العائد المقبول للاستحقاق نحو 27.37% وأقل سعر بنسبة 27.374% و أعلي سعر بنسبة 27.275%.

فيما بلغ إجمالي قيمة الاستثمار المقبول في استحقاق خزانة لأجل 5 سنوات ذات العائد المتغير نحو 5.917 مليار جنيه بما يمثل نحو 197% بنمو قدره 97.23%، من الطرح المستهدف وقيمته نحو 3 مليارات جنيه

تضمن حجم طلبات الاكتتاب المقبول علي الاستحقاق نحو 7 طلبًا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 27.98% وأقل سعر بنسبة 27.98% وأعلي سعر بنسبة 28%.