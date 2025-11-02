رويترز: تضرر سفينتين أجنبيتين إثر هجوم بمسيرة أوكرانية على ميناء نفطي روسي بالبحر الأسود

أعلنت رويترز عن تضرر سفينتين أجنبيتين إثر هجوم بمسيرة أوكرانية على ميناء نفطي روسي بالبحر الأسود، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها الثابت لفنزويلا في مواجهة ما وصفته بـ"الاستفزازات الأمريكية"، مشددة على وقوف موسكو إلى جانب كراكاس في حماية سيادتها الوطنية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، الأحد، إن “روسيا تؤكد دعمها الثابت لقيادة فنزويلا في جهودها الرامية إلى حماية سيادة البلاد واستقلالها في مواجهة الضغوط الخارجية”.

وأضافت أنها "تدين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة المخدرات".

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم من تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي رفض فيها مزاعم الحكومة الأمريكية بشأن تورط بلاده في تهريب المخدرات.

وقال مادورو إن "فنزويلا بريئة، وكل ما ينفذ ضدها لا يهدف إلا إلى تبرير حرب وتغيير النظام ونهب الثروات النفطية الهائلة التي تملكها البلاد".



