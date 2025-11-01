قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها
تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
أخبار العالم

الرئيس مادورو : الحرب ضد فنزويلا تهدف لسرقة ثروتها النفطية

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
محمود نوفل


أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن ما يُفعل ضد فنزويلا يهدف لتبرير الحرب وسرقة ثروتها النفطية ، داعيا الشعب للثبات والعمل بهدوء ووحدة وطنية.


وقال الرئيس الفنزويلي في تصريحات له : لو لم تمتلك فنزويلا النفط والغاز والذهب والأراضي الزراعية وتاريخا مجيدا لما كانوا حتى ليذكروا اسمها.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: يجب أن يعلم أشقاؤنا في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن نضال فنزويلا هو نضال من أجل قارتنا وانتصارها انتصار للسيادة والسلام ضد الكذبة الإمبريالية.

وتابع الرئيس نيكولاس مادورو: مقابل التهديدات الدائمة والحروب النفسية أدعو شعب فنزويلا لتكون أعصابه من حديد وأن يعمل بهدوء ورزانة ووحدة وطنية

وأردف الرئيس نيكولاس مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة

وختم الرئيس نيكولاس مادورو: انتصار فنزويلا سيكون انتصاراً لقارتنا الأمريكية بأكملها... إنه انتصار للحق في السيادة والسلام ضد الكذبة الإمبريالية.

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

فيريرا

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

انتصار

انتصار عن مخرج فيلم السادة الأفاضل: العمل مع كريم الشناوي ممتع

هالة صدقي

هاله صدقي: المهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة.. فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

