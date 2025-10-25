يختلقون حربا جديدة.. أول تعليق من مادورو بعد تهديدات أمريكا لـ فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بـ”اختلاق” حرب جديدة، حيث قال مادورو لوسائل إعلام رسمية “إنهم يختلقون حربا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورّطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها”.

وأمس الجمعة ؛ أعلن البنتاجون الجمعة نشر مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، معززا بذلك الحشد العسكري الأمريكي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

كما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عسكرية في سبتمبر الماضي في منطقة الكاريبي قال إنها تستهدف “إرهابيي المخدرات”، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز أف-35 وثماني سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

وأودت غارات أمريكية استهدفت 10 قوارب على الأقل بحياة أكثر من 40 شخصا حتى الآن، تقول حكوماتهم وأسرهم إن معظمهم من المدنيين والصيادين.

كما أعلنت واشنطن الخميس عن مناورات عسكرية مشتركة مع ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.