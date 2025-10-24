مسئولون أمريكيون: الحملة ضد فنزويلا تؤدي لسقوط نظام مادورو

أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خططًا لاستهداف منشآت الكوكايين وطرق تهريب المخدرات داخل فنزويلا، على الرغم من أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المضي قدمًا فيها.

يضغط بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية من أجل تغيير النظام، ويقولون إن حملة المخدرات قد تؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضحوا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الضغط على المحيطين بالزعيم الفنزويلي الذين استفادوا من مصادر دخل الكارتلات غير المشروعة، مما قد يؤدي إلى تضييق الخناق عليهم لدرجة تدفعهم إلى التفكير في سبل الإطاحة به، وفقًا لمصادر لشبكة CNN. ويُظهر مقطع فيديو نُشر مؤخرًا مادورو، باللغة الإنجليزية، وهو يدعو إلى السلام.

وأضاف مسؤولان أن ترامب لم يستبعد أيضًا اتخاذ نهج دبلوماسي مع فنزويلا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن قطعت الإدارة محادثات نشطة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأسابيع الأخيرة.

ولا يُعرف أن فنزويلا مصدر رئيسي للكوكايين، لكن إدارة ترامب تسعى جاهدة لربط مادورو بتجارة المخدرات.

وأشارت المؤشرات الخارجية يوم الجمعة إلى تصعيد عسكري محتمل كبير، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأكثر تطورًا التابعة للبحرية والمتمركزة حاليًا في أوروبا بالتوجه إلى منطقة البحر الكاريبي وسط حشد هائل للقوات الأمريكية هناك.

كما أذن ترامب لوكالة المخابرات المركزية بإجراء عمليات سرية في فنزويلا.

صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNNقائلاً: "هناك خطط مطروحة يدرسها الرئيس" بشأن العمليات على الأراضي الفنزويلية، مضيفًا أنه "لم يستبعد اللجوء إلى الدبلوماسية".

وأكد مسؤول ثانٍ، شارك مباشرةً في بعض المناقشات، أن هناك العديد من المقترحات التي عُرضت على ترامب.

وقال مسؤول ثالث إن التخطيط جارٍ على مستوى الحكومة، لكن التركيز على أعلى المستويات ينصبّ حاليًا على مطاردة المخدرات داخل فنزويلا.

وقد صعّد ترامب من لهجته بشأن الضربات البرية المحتملة داخل فنزويلا في الأيام الأخيرة، بينما يشن الجيش الأمريكي ضرباتٍ مُطردة على قوارب يُزعم أنها تُهرّب المخدرات في المياه الدولية. وكان آخرها ضربةٌ ليليةٌ ضد قارب يُزعم أنه يُهرّب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، ليصل إجمالي عدد القوارب المستهدفة المعروفة إلى 10، وعدد القتلى إلى 43 منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها الشهر الماضي، وفقًا لهيجسيث.

ذكرت شبكة CNNسابقًا أن ترامب يدرس أيضًا شنّ ضربات داخل فنزويلا نفسها كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى إضعاف مادورو، وقد فكّر ترامب نفسه علنًا في عمليات برية مع ذلك، لم يوضح بعدُ ما سيترتب على ذلك، وألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال استهداف "طرق" تهريب المخدرات.