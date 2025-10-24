إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو

أطلقت ضباط الأمن الأمريكيين الرصاص على مركبة كانت تصطدم بصف من عناصر خفر السواحل وعناصر إنفاذ القانون خارج قاعدة خفر السواحل الأمريكي في ألاميدا بخليج سان فرانسيسكو.

وأظهر مقطع فيديو شاحنة نقل ثقيلة (يو-هول) تتراجع نحو مدخل القاعدة، وعناصر إنفاذ القانون يطلقون النار على الشاحنة، بحسب ما أفادت به شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وكانت الشاحنة متوقفة خارج القاعدة طوال اليوم تقريبًا ولسبب غير مفهوم، بالرجوع للخلف بسرعة نحو الضباط الذين كانوا يغلقون البوابة.

وأوضحت سي بي إس نيوز : "لقد ضغط على دواسة الوقود وانطلق مسرعًا نحوهم، وعندها أطلقوا النار. حوالي 20 إلى 30 طلقة."

في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال خفر السواحل: "حوالي الساعة 10:00 مساءً (بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الخميس، لاحظ أفراد أمن خفر السواحل المتمركزون في جزيرة خفر السواحل مركبة تسير بشكل متهور وتحاول الرجوع إلى قاعدة خفر السواحل ألاميدا. أصدر أفراد خفر السواحل عدة أوامر شفهية بإيقاف المركبة، لكن السائق لم يمتثل وقام بإرجاع المركبة إلى الخلف."

وأضاف البيان: "عندما شكلت أفعال المركبة تهديدًا مباشرًا لسلامة خفر السواحل وأفراد الأمن، أطلق ضباط إنفاذ القانون عدة طلقات من الذخيرة الحية، ولم يُصب أي من أفراد خفر السواحل بأذى خلال الحادث."

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية صباح الجمعة أن سائق الشاحنة أصيب في المعدة، وأنه محتجز لإجراء تقييم لصحته النفسية.

وأفاد مسؤولو الأمن الداخلي أن مدنيين اثنين أصيبا، ومن المتوقع أن ينجوا، بينما أصيب أحد المارة بشظية، وتلقى العلاج في مستشفى محلي وغادر المستشفى.

صرح مسؤولون بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن التحقيق.

فرّ السائق بعد إطلاق النار لم يصدر أي تحديث فوري من الشرطة في أوكلاند، حيث يقع مدخل الجسر المؤدي إلى قاعدة خفر السواحل ألاميدا، أو من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، التي واجه ضباطها بملابس مكافحة الشغب المتظاهرين لساعات يوم الخميس.