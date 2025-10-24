قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
أخبار العالم

إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو

ناصر السيد

أطلقت ضباط الأمن الأمريكيين الرصاص على مركبة كانت تصطدم بصف من عناصر خفر السواحل وعناصر إنفاذ القانون خارج قاعدة خفر السواحل الأمريكي في ألاميدا بخليج سان فرانسيسكو.

وأظهر مقطع فيديو شاحنة نقل ثقيلة (يو-هول) تتراجع نحو مدخل القاعدة، وعناصر إنفاذ القانون يطلقون النار على الشاحنة، بحسب ما أفادت به شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وكانت الشاحنة متوقفة خارج القاعدة طوال اليوم تقريبًا ولسبب غير مفهوم، بالرجوع للخلف بسرعة نحو الضباط الذين كانوا يغلقون البوابة.

وأوضحت سي بي إس نيوز : "لقد ضغط على دواسة الوقود وانطلق مسرعًا نحوهم، وعندها أطلقوا النار. حوالي 20 إلى 30 طلقة."

في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال خفر السواحل: "حوالي الساعة 10:00 مساءً (بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الخميس، لاحظ أفراد أمن خفر السواحل المتمركزون في جزيرة خفر السواحل مركبة تسير بشكل متهور وتحاول الرجوع إلى قاعدة خفر السواحل ألاميدا. أصدر أفراد خفر السواحل عدة أوامر شفهية بإيقاف المركبة، لكن السائق لم يمتثل وقام بإرجاع المركبة إلى الخلف."

وأضاف البيان: "عندما شكلت أفعال المركبة تهديدًا مباشرًا لسلامة خفر السواحل وأفراد الأمن، أطلق ضباط إنفاذ القانون عدة طلقات من الذخيرة الحية، ولم يُصب أي من أفراد خفر السواحل بأذى خلال الحادث."

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية صباح الجمعة أن سائق الشاحنة أصيب في المعدة، وأنه محتجز لإجراء تقييم لصحته النفسية.

وأفاد مسؤولو الأمن الداخلي أن مدنيين اثنين أصيبا، ومن المتوقع أن ينجوا، بينما أصيب أحد المارة بشظية، وتلقى العلاج في مستشفى محلي وغادر المستشفى.

صرح مسؤولون بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن التحقيق.

فرّ السائق بعد إطلاق النار لم يصدر أي تحديث فوري من الشرطة في أوكلاند، حيث يقع مدخل الجسر المؤدي إلى قاعدة خفر السواحل ألاميدا، أو من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، التي واجه ضباطها بملابس مكافحة الشغب المتظاهرين لساعات يوم الخميس.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

