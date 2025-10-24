إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لهدنة غزة، بشن غارات على عدد من مناطق القطاع حيث استهدف اليوم الجمعة أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي بطائرة مسيرة عن استشهاد مواطنين فلسطينيين جراء قصف استهدف مجموعة من المدنيين في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في خرق واضح للاتفاق المبرم لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بأن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثماني الشهيدين ونقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قتلت ما لا يقل عن 90 فلسطينيا، وأصابت أكثر من 130 آخرين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري.