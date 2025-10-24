قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
أخبار العالم

نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة

فرناس حفظي

صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز، بأن الجيش الأمريكي بدأ مؤخرًا تشغيل طائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة. 

ووفقًا للمصادر نفسها، تهدف العملية إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس ببنود وقف إطلاق النار، الذي وصفوه بـ"الهش". 

وأضافوا أن المقر الأمريكي المُقام في كريات غات مسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة ومسارها.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى مقر قيادة الجيش الأمريكي في كريات جات، حيث أجرى الجنرالات مراجعة أمنية والتقى بكبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي.

رافقه في الجولة أيضًا، ستيفن هـ. فيجن، السفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية، الحكومة المعترف بها غربيًا ومقرها عدن.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للقاعدة العسكرية الأمريكية في كريات جات أن واشنطن "تنشئ قوة استقرار تضم جميع الدول التي تقدم قوات وموارد. نحن نبني التفويض المناسب، سواءً أكان من الأمم المتحدة أم غيرها".

 وأضاف روبيو أن الهدف هو "ضمان استمرار وقف إطلاق النار وحصول الناس على المساعدات دون نهب، وتهيئة الظروف لدخول قوة الاستقرار حتى نتمكن من المضي قدمًا في إعادة الإعمار". وقال أيضًا: "لا توجد خطة بديلة، هذه هي الخطة الأفضل".

