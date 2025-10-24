إغلاق مطارين بـ ليتوانيا بعد دخول بالونات من بيلاروسيا إلى مجالهما الجوي

أعلنت وزارة النقل الليتوانية إغلاق مطاري العاصمة فيلنيوس ومدينة كاوناس، إثر دخول "بالونات" إلى المجال الجوي للمطارين قادمة من بيلاروسيا. ولا يزال موعد استئناف عمليات المطارين غير واضح.

وفي وقت سابق، تسبب 25 منطاد هواء ساخن صغير، بعضها محمل بالسجائر المهربة من بيلاروسيا، في تعطيل المجال الجوي في ليتوانيا، ما أدى إلى إغلاق مطار فيلنيوس.

عرقلت البالونات 30 رحلة جوية، ما أثر على نحو 6000 مسافر، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا، واستؤنفت الرحلات الجوية الساعة 4:50 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وتبين أن البالونات كانت تحمل سجائر، لتُعلن أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن وصلت عمليات اختراق المجال الجوي لحلف الناتو إلى مستوى غير مسبوق الشهر الماضي، ووصف بعض المسؤولين الأوروبيين هذه الحوادث بأنها اختبار من موسكو لرد فعل الناتو، ما أثار تساؤلات حول مدى استعداد الحلف لمواجهة روسيا، ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن شرطة الحدود عثرت على 11 بالونًا ونحو 18 ألف علبة سجائر مهربة في مواقع مختلفة.