زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك

أعرب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، عن دعمه للمرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زوهران ممداني، المعروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.

امتنع جيفريز حتى الآن عن دعم ممداني بسبب مواقفه، لكنه زعم أن "على الحزب أن يتحد في مواجهة التهديد الوجودي الذي يشكله الرئيس ترامب".

وأكد في بيان دعمه أن ممداني قد تعهد له بمكافحة تصاعد معاداة السامية في نيويورك.

وفي وقت سابق، قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ماهر عبد القادر، إن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليته إدارة الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، مشيراً إلى أن الشعب الأمريكي يعاني يومياً من خسائر اقتصادية تقدر بنحو 400 مليون دولار نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي.

وأوضح أن جذور الأزمة تعود إلى رفض الجمهوريين تمرير برامج الرعاية الصحية، رغم أن المواطنين يدفعون ما نسبته 12% من الضرائب لصالح هذه الخدمات، مضيفاً أن من حق الشعب أن يحصل على مقابل عادل لما يسهم به في تمويل تلك البرامج.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 80 مليون أمريكي يعيشون على حدود الكفاف ويتنقلون من معاش إلى آخر، هم الأكثر تضرراً من مواقف الجمهوريين التي تعرقل تمويل الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن رفض تمرير الدعم الصحي يحرم هذه الفئة الفقيرة من الحصول على خدمات أساسية، رغم أن المبالغ المطلوبة لدعمهم لا تتجاوز 400 إلى 600 دولار للفرد.

وانتقد عبد القادر ما وصفه بـ"ازدواجية الموقف الجمهوري"، حيث ينشغل بعض قادتهم بملفات جانبية في الوقت الذي يتجاهلون فيه معاناة المواطنين.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي أن المشهد السياسي في واشنطن يكشف عن غياب الأولويات الحقيقية للإدارة الجمهورية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضات ضخمة تصل إلى 230 مليون دولار بسبب قضايا فساد سابقة، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق مئات الملايين على تجديد مبنى البيت الأبيض ليليق – بحسب وصفه – بـ"احتفالات ملوكية"، بينما تُحرم ملايين الأسر الأمريكية من أبسط حقوقها في الرعاية الصحية والغذاء.