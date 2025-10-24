قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
أخبار العالم

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك

زوهران ممداني
زوهران ممداني
فرناس حفظي

أعرب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، عن دعمه للمرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زوهران ممداني، المعروف بمواقفه المعادية لإسرائيل. 

امتنع جيفريز حتى الآن عن دعم ممداني بسبب مواقفه، لكنه زعم أن "على الحزب أن يتحد في مواجهة التهديد الوجودي الذي يشكله الرئيس ترامب".

 وأكد في بيان دعمه أن ممداني قد تعهد له بمكافحة تصاعد معاداة السامية في نيويورك.

وفي وقت سابق، قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ماهر عبد القادر، إن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليته إدارة الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، مشيراً إلى أن الشعب الأمريكي يعاني يومياً من خسائر اقتصادية تقدر بنحو 400 مليون دولار نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي.

وأوضح أن جذور الأزمة تعود إلى رفض الجمهوريين تمرير برامج الرعاية الصحية، رغم أن المواطنين يدفعون ما نسبته 12% من الضرائب لصالح هذه الخدمات، مضيفاً أن من حق الشعب أن يحصل على مقابل عادل لما يسهم به في تمويل تلك البرامج.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 80 مليون أمريكي يعيشون على حدود الكفاف ويتنقلون من معاش إلى آخر، هم الأكثر تضرراً من مواقف الجمهوريين التي تعرقل تمويل الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن رفض تمرير الدعم الصحي يحرم هذه الفئة الفقيرة من الحصول على خدمات أساسية، رغم أن المبالغ المطلوبة لدعمهم لا تتجاوز 400 إلى 600 دولار للفرد.

وانتقد عبد القادر ما وصفه بـ"ازدواجية الموقف الجمهوري"، حيث ينشغل بعض قادتهم بملفات جانبية في الوقت الذي يتجاهلون فيه معاناة المواطنين.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي أن المشهد السياسي في واشنطن يكشف عن غياب الأولويات الحقيقية للإدارة الجمهورية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضات ضخمة تصل إلى 230 مليون دولار بسبب قضايا فساد سابقة، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق مئات الملايين على تجديد مبنى البيت الأبيض ليليق – بحسب وصفه – بـ"احتفالات ملوكية"، بينما تُحرم ملايين الأسر الأمريكية من أبسط حقوقها في الرعاية الصحية والغذاء.

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

فيديو

