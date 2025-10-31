ترامب: لا أفكر حاليا في شن هجمات داخل فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه لا يفكر في شن هجمات داخل فنزويلا، وذلك في إطار التصعيد الأمريكي ضد كراكاس والمستمر منذ أسابيع، حيث قصف القوات قوارب في البحر الكاريبي بزعم تهريب المخدرات.

سأل الصحفيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كان يفكر في توجيه ضربات في فنزويلا، فأجاب: "لا".

تحدث ترامب مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا كما تهرب الرئيس من الإجابة المباشرة عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف قريبًا التجارب النووية تحت الأرض، مجيبا "ستعرفون قريبًا جدًا".

وسُئل ترامب عن هذا بعد إعلانه صباح أمس أنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب "ببدء تجارب الأسلحة النووية"، والتي، وفقًا له، "ستبدأ فورًا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تستعد لمهاجمة مجموعة متنوعة من الأهداف العسكرية داخل فنزويلا، بما في ذلك "موانئ ومطارات يسيطر عليها الجيش ويُزعم استخدامها لتهريب المخدرات، بما في ذلك منشآت بحرية ومهابط طائرات".

ذكر تقرير وول ستريت جورنال أن الإدارة لم تقرر بعد تنفيذ العمليات ضد فنزويلا، أفادت صحيفة ميامي هيرالد صباح الجمعة أن الإدارة "اتخذت قرارًا بمهاجمة منشآت عسكرية داخل فنزويلا، وأن الضربات قد تأتي في أي لحظة".