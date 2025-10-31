حاكم دارفور السودان يفضح حميدتي وشقيقه بشأن إعدامات الفاشر | شاهد

فضح حاكم إقليم دارفور السودان مني أركو مناوي، تورط قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" وشقيقه عبد الرحيم، مؤكدا تورطهم في الإعدامات التي جرت في مدينة الفاشر بعد سقوطها في قبضة الدعم السريع قبل أيام قليلة.

وقال حاكم دارفور إن "مسرحية حميدتي وعبدالرحيم وألقوني يقومون بمسرحية الاعتقال علي ما يسمي بابو لولو".

حاكم دارفور

وأكد مناوي أن "الذي قاد الحملة في الفاشر هو عبدالرحيم دقلو شخصياً ومن ورائه شقيقيه والدولة الممولة ، العالم يجب ان يركز علي تجريم اعلاه ، اما ناس ابو لولو ومن معهم من المنفذين يصعب انفلاتهم من ملاحقاتنا العدلية".

مسرحية حميدتي وعبدالرحيم وألقوني يقومون بمسرحية الاعتقال علي ما يسمي بابو لولو . الذي قاد الحملة في الفاشر هو عبدالرحيم دقلو شخصياً ومن ورائه شقيقيه والدولة الممولة ، العالم يجب ان يركز علي تجريم اعلاه ، اما ناس ابو لولو ومن معهم من المنفذين يصعب انفلاتهم من ملاحقاتنا العدلية . pic.twitter.com/UgyPjS5aAz — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) October 31, 2025

يذكر أن قوات الدعم السريع أعلنت أمس الخميس عن اعتقال ضابط بارز يُعرف باسم عيسى “أبو لولو” في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي لفتح تحقيقات في سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها الفاشر.

وقالت في بيان رسمي إنها “تمكنت من ضبط أبو لولو وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، وإنها لن تتهاون مع أي عنصر ارتكب تجاوزات، وستعرضه للقضاء”. وقد ربط البيان بين عملية الاعتقال وبين التزام قوات الدعم السريع بإبلاغ الجهات الدولية المعنية بنتائج التحقيقات في أحداث الفاشر، كما سبق أن أعلنت.