قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنصيب رئيس أساقفة سيناء في دير القديسة كاترين

تنصيب رئيس أساقفة سيناء في دير القديسة كاترين
تنصيب رئيس أساقفة سيناء في دير القديسة كاترين
فرناس حفظي

شهد دير القديسة كاترين في جبل سيناء حدثا روحيًا بارزا تمثّل في تنصيب صاحب السيادة الأرشمندريت سايمون رئيسا لأساقفة سيناء وفاران وراثو برئاسة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن.

 وجاءت هذه المناسبة في أجواء مليئة بالخشوع والوقار، تعبيرا عن عمق الرسالة التي يحملها هذا الموقع الكنسي التاريخي الذي ارتبط منذ قرون ببطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وبتقليد روحي متوارث.

وخلال القداس والمنصب الكنسي، شدد غبطة البطريرك على أن تولي هذه الخدمة هو تكليف كنسي يحمل طابعًا روحانيًا رفيعًا يقوم على الطاعة والمحبة وبذل الذات، وأن موقع دير القديسة كاترين يظل دعامة روحية وثقافية لها مكانة خاصة في الوجدان المسيحي والإنساني. 

كما دعا غبطته إلى مواصلة الحفاظ على قدسية هذا الصرح وتقاليده الموروثة باعتباره إرثًا حضاريًا وروحيًا تتشارك في حمايته الكنيسة والجهات الرسمية المعنية.

وعبّر صاحب السيادة رئيس الأساقفة الجديد عن امتنانه لغبطة البطريرك وإخوة القبر المقدس، مؤكدًا إخلاصه لخدمة الرهبنة وأبناء سيناء بروح المحبة والرعاية، وحفظ تقاليد الدير واستقلاليته التاريخية وتكريم رسالته في هذه البقعة المقدسة، خاتماً بالتشديد على أن الكرسي البطريركي المقدسي، أم الكنائس، هو المرجع الروحي والكنسي لدير سيناء، الذي سيبقى مرتبط بروابط لا تنفصم بالمحبة والإيمان مع البطريركية المقدسية.

وعقد غبطة البطريرك اجتماعاً ودياً مع دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، جرى خلاله بحث شؤون البطريركية والأوضاع العامة في الشرق الأوسط في أجواء بنّاءة ومثمرة. 

كما التقى غبطته بكل من معالي السيدة ألكسندرا بابادوبولو، نائب وزير خارجية الجمهورية الهيلينية، ومعالي السيدة صوفيا زاخاراكِي، وزيرة التربية والشؤون الدينية والرياضة، ومعالي السيد جورجيوس كالانتزيس، الأمين العام للشؤون الدينية، وذلك لمناقشة قضايا متصلة بالرسالة الروحية والثقافية والخيرية والوطنية لبطريركية القدس.

كذلك التقى غبطته بمعالي السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، ومعالي السفيرة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، فضلاً عن السيد مايكل ريغاس، ممثل الولايات المتحدة، وذلك لمتابعة الشؤون الكنسية والروحية وقضايا المقدسات في المنطقة.

دير القديسة كاترين جبل سيناء الأرشمندريت سايمون بطريرك القدس فلسطين الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

إحنا الشلة.. هيفاء وهبي تطرح فيديو كليبها الجديد

نجوى كرم

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قطر .. 28 نوفمبر

بوستر حفل كاظم الساهر

كاظم الساهر يحيي حفل رأس السنة في تركيا.. 30 ديسمبر

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد