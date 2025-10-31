تنصيب رئيس أساقفة سيناء في دير القديسة كاترين

شهد دير القديسة كاترين في جبل سيناء حدثا روحيًا بارزا تمثّل في تنصيب صاحب السيادة الأرشمندريت سايمون رئيسا لأساقفة سيناء وفاران وراثو برئاسة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن.

وجاءت هذه المناسبة في أجواء مليئة بالخشوع والوقار، تعبيرا عن عمق الرسالة التي يحملها هذا الموقع الكنسي التاريخي الذي ارتبط منذ قرون ببطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وبتقليد روحي متوارث.

وخلال القداس والمنصب الكنسي، شدد غبطة البطريرك على أن تولي هذه الخدمة هو تكليف كنسي يحمل طابعًا روحانيًا رفيعًا يقوم على الطاعة والمحبة وبذل الذات، وأن موقع دير القديسة كاترين يظل دعامة روحية وثقافية لها مكانة خاصة في الوجدان المسيحي والإنساني.

كما دعا غبطته إلى مواصلة الحفاظ على قدسية هذا الصرح وتقاليده الموروثة باعتباره إرثًا حضاريًا وروحيًا تتشارك في حمايته الكنيسة والجهات الرسمية المعنية.

وعبّر صاحب السيادة رئيس الأساقفة الجديد عن امتنانه لغبطة البطريرك وإخوة القبر المقدس، مؤكدًا إخلاصه لخدمة الرهبنة وأبناء سيناء بروح المحبة والرعاية، وحفظ تقاليد الدير واستقلاليته التاريخية وتكريم رسالته في هذه البقعة المقدسة، خاتماً بالتشديد على أن الكرسي البطريركي المقدسي، أم الكنائس، هو المرجع الروحي والكنسي لدير سيناء، الذي سيبقى مرتبط بروابط لا تنفصم بالمحبة والإيمان مع البطريركية المقدسية.

وعقد غبطة البطريرك اجتماعاً ودياً مع دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، جرى خلاله بحث شؤون البطريركية والأوضاع العامة في الشرق الأوسط في أجواء بنّاءة ومثمرة.

كما التقى غبطته بكل من معالي السيدة ألكسندرا بابادوبولو، نائب وزير خارجية الجمهورية الهيلينية، ومعالي السيدة صوفيا زاخاراكِي، وزيرة التربية والشؤون الدينية والرياضة، ومعالي السيد جورجيوس كالانتزيس، الأمين العام للشؤون الدينية، وذلك لمناقشة قضايا متصلة بالرسالة الروحية والثقافية والخيرية والوطنية لبطريركية القدس.

كذلك التقى غبطته بمعالي السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، ومعالي السفيرة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، فضلاً عن السيد مايكل ريغاس، ممثل الولايات المتحدة، وذلك لمتابعة الشؤون الكنسية والروحية وقضايا المقدسات في المنطقة.