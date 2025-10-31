قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار العالم

رئيس هيئة الأركان الأميركية يصل إلى إسرائيل ويجري جولة بطائرة فوق غزة

فرناس حفظي

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إلى إسرائيل الليلة الماضية ضيفًا رسميا على رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

 والتقى الاثنان في كريات غات بتل أبيب، ثم عقدا جلسة مشتركة مع القادة العسكريين لمناقشة التطورات الإقليمية. وواصل كين جولته الاستطلاعية في قطاع غزة، ثم زار مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، سيصل خلال الأيام المقبلة إلى المقر الأمريكي في كريات جات. وكان كين قد زار إسرائيل منتصف الشهر الجاري برفقة الرئيس دونالد ترامب، والتقى بنظيره رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

ومن جانب آخر، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على توصية الجيش الإسرائيلي برفع "الوضع الخاص" المفروض على الجبهة الداخلية في جنوب البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر.


ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.


ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم اليوم إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في جماعة فلسطينية "مقاومة" في غزة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل إنها قصفت عضوًا في جماعة الجهاد الإسلامي يوم السبت، متهمة الفرد بالتخطيط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ونفت الجهاد الإسلامي أنها كانت تخطط لهجوم.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات لنشر الفكر المعتدل

خطيب المسجد النبوي

ليست وجاهة.. خطيب المسجد النبوي: المكانة التي يصل إليها المؤثرون نعمة

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الإحسان يقتضي أن يؤدي كل منا واجبه على أكمل وجه

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

