قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
رسمياً.. يانيك فيريرا خارج الزمالك
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تحقيق شامل في قضية مزريت
السفير التركي بالقاهرة يعتزم تقديم واجب العزاء في وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت
وزير الاستثمار: 25 % ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الحالي
تغريم الأهلي والزمالك 350 ألف جنيه.. عقوبات الجولة الثانية عشرة من دوري nile
حاكم دارفور السودان يفضح حميدتي وشقيقه بشأن إعدامات الفاشر | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تحقيق شامل في قضية مزريت

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي
فرناس حفظي

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إجراء تحقيق شامل ومعمق في قضية "مزريت"، مؤكدًا أن "القانون هو القانون، ويُطبق على الجميع دون استثناء".


وفي تعقيبه على الجدل المثار عقب تسريب الفيديو من المعسكر اليميني، واستقالة النائبة العسكرية السابقة يفعات تومريروشالمي، شدّد هرتسوغ على أهمية الحفاظ على مبادئ "نقاء السلاح ونزاهة الشخصية والمسؤولية"، معتبرًا أن حماية سمعة الجيش الإسرائيلي وجنوده لا تقل أهمية عن الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية.


وأكد الرئيس أن أي شبهة بانحراف عن هذه القواعد يجب أن تُواجه بتحقيق دقيق وشامل، مشيرًا إلى أن القضية تذكّر الجميع بأن سيادة القانون مبدأ لا استثناء فيه.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزمه إلغاء رتبة المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي قدّمت استقالتها إثر فضيحة تسريب الفيديو من المعسكر الميداني اليميني.


وقال كاتس إن جميع الإجراءات التأديبية اللازمة ستُتخذ بحقها، وفي مقدمتها إلغاء رتبها العسكرية، مؤكدا أن "كل من يروّج افتراءات تمس جنود الجيش الإسرائيلي ويضع مصالح الإرهابيين فوق مصلحة الجيش، لا يستحق ارتداء زيه".


وأضاف الوزير أنه سيعمل على ضمان فتح تحقيق شامل في القضية، مشددًا على أن كل من يثبت تورطه في هذه الاتهامات "سيُفصل من منصبه وسيدفع ثمنًا باهظًا".

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يفعات تومر يروشالمي المعسكر الميداني اليميني الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

نجوى كرم

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قطر .. 28 نوفمبر

بوستر حفل كاظم الساهر

كاظم الساهر يحيي حفل رأس السنة في تركيا.. 30 ديسمبر

الفنانة عزة لبيب

عزة لبيب لصدى البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير فخر لمصر والمصريين

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد