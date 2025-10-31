الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تحقيق شامل في قضية مزريت

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إجراء تحقيق شامل ومعمق في قضية "مزريت"، مؤكدًا أن "القانون هو القانون، ويُطبق على الجميع دون استثناء".



وفي تعقيبه على الجدل المثار عقب تسريب الفيديو من المعسكر اليميني، واستقالة النائبة العسكرية السابقة يفعات تومريروشالمي، شدّد هرتسوغ على أهمية الحفاظ على مبادئ "نقاء السلاح ونزاهة الشخصية والمسؤولية"، معتبرًا أن حماية سمعة الجيش الإسرائيلي وجنوده لا تقل أهمية عن الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية.



وأكد الرئيس أن أي شبهة بانحراف عن هذه القواعد يجب أن تُواجه بتحقيق دقيق وشامل، مشيرًا إلى أن القضية تذكّر الجميع بأن سيادة القانون مبدأ لا استثناء فيه.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزمه إلغاء رتبة المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي قدّمت استقالتها إثر فضيحة تسريب الفيديو من المعسكر الميداني اليميني.



وقال كاتس إن جميع الإجراءات التأديبية اللازمة ستُتخذ بحقها، وفي مقدمتها إلغاء رتبها العسكرية، مؤكدا أن "كل من يروّج افتراءات تمس جنود الجيش الإسرائيلي ويضع مصالح الإرهابيين فوق مصلحة الجيش، لا يستحق ارتداء زيه".



وأضاف الوزير أنه سيعمل على ضمان فتح تحقيق شامل في القضية، مشددًا على أن كل من يثبت تورطه في هذه الاتهامات "سيُفصل من منصبه وسيدفع ثمنًا باهظًا".