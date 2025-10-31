الفيضانات تغرق نيويورك وتغمر محطات المترو | شاهد

أفادت السلطات الأمريكية بوفاة شخصين في قبوين غمرتهما المياه في مدينة نيويورك، خلال عاصفة مطرية أغلقت الطرق وتسببت في تأخير رحلات المطار.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن فريق غوص انتشل جثة رجل يبلغ من العمر 39 عامًا بعد أن تلقى رجال الإطفاء بلاغًا يفيد بوجود شخص محاصر في قبو غمرته المياه في منزل في بروكلين حوالي الساعة 4:30 مساءً.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت رجال الإطفاء وهم يحملون الضحية بعيدًا عبر مياه غمرتها المياه في الشارع، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي مانهاتن، عُثر على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا ميتًا داخل غرفة غلاية غمرتها المياه في قبو مبنى سكني ويجري التحقيق في سبب الوفاة.

Heavy rain has caused widespread flooding in New York and New Jersey. According to the US National Weather Service, about 4.5 centimeters of rainfall were recorded in Central Park in a single day.



وشهدت بعض المناطق في أنحاء المدينة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة وأظهرت التقارير الأولية هطول أمطار بلغت 4.57 سم (1.8 بوصة) في سنترال بارك يوم الخميس، متجاوزةً الرقم القياسي البالغ 4.17 سم (1.64 بوصة) الذي سُجّل في الحديقة عام 1917، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. كما سجّل مطار لاغوارديا 5 سم (1.97 بوصة)، محطمًا الرقم القياسي لعام 1955 البالغ 3 سم (1.18 بوصة).

شهدت نيويورك ساعات من هطول الأمطار بدرجات متفاوتة يوم الخميس، حتى ساعات المساء وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع المياه إلى مصدات السيارات وتدفقها إلى محطات المترو.