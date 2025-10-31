بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، طلب معدات عسكرية من الصين وروسيا وإيران، بعد التهديد الأمريكي المتصاعد بشن هجوم عسكري داخل فنزويلا.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلبات متعددة هذا الشهر.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف السفن قبالة سواحل أمريكا الجنوبية وتُلوّح بالسيوف في واشنطن، وفنزويلا بحاجة إلى مساعدة الرئيس فلاديمير بوتين.

وشملت الطلبات إصلاحات شاملة للرادارات الدفاعية، وإصلاحات للطائرات العسكرية، وربما صواريخ، وفقًا لوثائق داخلية للحكومة الأمريكية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وتتواصل الحكومة الفنزويلية، وفقًا للوثائق، مع الصين وإيران، طالبةً المساعدة والمعدات العسكرية لتعزيز دفاعات البلاد.

ووجه مادورو رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، طالبًا فيها "توسيع التعاون العسكري" بين البلدين لمواجهة "التصعيد بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

في الرسالة، طلب مادورو من الحكومة الصينية تسريع إنتاج الشركات الصينية لأنظمة الكشف عن الرادار، على الأرجح حتى تتمكن فنزويلا من تعزيز قدراتها.

تشير الوثائق إلى أن وزير النقل الفنزويلي رامون سيليستينو فيلاسكيز نسّق مؤخرًا شحنة معدات عسكرية وطائرات بدون طيار من إيران أثناء تخطيطه لزيارة البلاد.

وأبلغ مسؤولًا إيرانيًا أن فنزويلا بحاجة إلى "معدات كشف سلبي" و"أجهزة تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي" و"على الأرجح طائرات بدون طيار يصل مداها إلى 1000 كيلومتر"، وفقًا للوثائق.

لكن روسيا لا تزال شريان الحياة الرئيسي لمادورو ويوم الأحد، وصلت طائرة من طراز إليوشن إيل-76 ​​- وهي إحدى الطائرات الروسية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2023 لمشاركتها في تجارة الأسلحة ونقل المرتزقة - إلى كاراكاس، عاصمة فنزويلا، بعد مسار دائري فوق أفريقيا لتجنب المجال الجوي الغربي، وفقًا لموقع Flightradar24. ورفض الكرملين التعليق على الرسالة.

قبل يوم واحد فقط، صادقت موسكو على معاهدة استراتيجية جديدة مع كاراكاس.

وتتواصل المشاريع البارزة بين روسيا وفنزويلا، بما في ذلك مصنع ذخيرة كلاشينكوف الذي افتُتح في يوليو في ولاية أراجوا الفنزويلية، بعد نحو 20 عامًا من التعهد به.

كما تمتلك موسكو حقوق استكشاف لما يُحتمل أن تبلغ قيمته مليارات الدولارات من احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط غير المُستغلة.

ومع ذلك، ورغم هذه الدلالات، يقول المراقبون إن موارد موسكو واهتمامها بدعم مادورو قد يتضاءل مقارنةً بالسنوات الماضية بل إن المواجهة بين واشنطن وكاراكاس قد تُقدم للروس بعض الفوائد غير المتوقعة، إذ تُحوّل انتباه الولايات المتحدة عن أوروبا.

ونظرًا لتورطها في حرب في أوكرانيا، وتطلعها إلى تعاون أوثق مع شركاء آخرين في أمريكا اللاتينية، فقد قلّصت موسكو تدريجيًا اهتمامها بفنزويلا في السنوات الأخيرة، مع وجود مؤشرات ضئيلة على زيادة دعمها لها بسبب الأزمة الحالية.

قال جيمس ستوري، السفير الأمريكي السابق لدى فنزويلا والشريك المؤسس لشركة جلوبال فرونتير أدفايزرز، وهي شركة استشارات جيوسياسية: "إن نقلنا أكثر من 10% من أصولنا البحرية إلى منطقة البحر الكاريبي يُعدّ بالفعل فوزًا، من بعض النواحي، لبوتين". وأضاف: "إن اهتمامنا المتجدد بكل ما يتعلق بنصف الكرة الغربي يُشتت انتباهنا بشأن أوكرانيا وهذا أمرٌ جيد لبوتين".