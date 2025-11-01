صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة



ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فنزويلا طلبت من روسيا صواريخ وأجهزة رادار ، مشيرة إلى أن وزارة النقل الفنزويلية نسقت شحنة مسيرات من إيران .

وفي سياق أخر ؛ أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن ما يُفعل ضد فنزويلا يهدف لتبرير الحرب وسرقة ثروتها النفطية ، داعيا الشعب للثبات والعمل بهدوء ووحدة وطنية.



وقال الرئيس الفنزويلي في تصريحات له : لو لم تمتلك فنزويلا النفط والغاز والذهب والأراضي الزراعية وتاريخا مجيدا لما كانوا حتى ليذكروا اسمها.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: يجب أن يعلم أشقاؤنا في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن نضال فنزويلا هو نضال من أجل قارتنا وانتصارها انتصار للسيادة والسلام ضد الكذبة الإمبريالية.

وتابع الرئيس نيكولاس مادورو: مقابل التهديدات الدائمة والحروب النفسية أدعو شعب فنزويلا لتكون أعصابه من حديد وأن يعمل بهدوء ورزانة ووحدة وطنية

وأردف الرئيس نيكولاس مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة

وختم الرئيس نيكولاس مادورو: انتصار فنزويلا سيكون انتصاراً لقارتنا الأمريكية بأكملها... إنه انتصار للحق في السيادة والسلام ضد الكذبة الإمبريالية.