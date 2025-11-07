قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
محافظات

أخبار البحر الأحمر | جولات ميدانية لرؤساء أحياء الغردقة لضبط المخالفات وتحسين مستوى النظافة

ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مكثفة لرؤساء الأحياء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي حي جنوب الغردقة، قام اللواء أحمد جبر رئيس الحي بجولة تفقدية بمنطقة مبارك 2، تابع خلالها أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخالفات، بمشاركة الأستاذ أحمد يوسف مساعد رئيس الحي والأستاذ محمد راشد سكرتير الحي.
وأسفرت الجولة عن ضبط تروسيكل مخالف لقرار السيد المحافظ، ورفع كميات من المخلفات والرتش بجوار سور المقابر الباشا، إضافة إلى تدعيم ممشى الشيراتون بحاويات جديدة، وتنظيف قطعة أرض فضاء داخل منطقة أبو العباس شيري، بالتعاون مع شركة هيبكا المسؤولة عن أعمال النظافة والبيئة.

وفي حي شمال الغردقة، تدخّل العميد محمد أبو الحسن رئيس الحي بشكل فوري عقب ورود بلاغ بوجود أعمال هدم لعقار دون إخطار مسبق في منطقة تقسيم الاستاد القديم – قطعة رقم (10).
وتوجّه رئيس الحي إلى الموقع برفقة فريق المتابعة الميدانية وشرطة المرافق، حيث تبين سقوط جزء من واجهة العقار أثناء عملية الهدم دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد العميد محمد أبو الحسن على ضرورة الالتزام بإجراءات الإخطار المسبق قبل تنفيذ أي أعمال هدم أو ترميم حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن رئاسة حي شمال الغردقة تواصل جهودها على مدار اليوم لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة

