محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر الحملة الميكانيكية التابعة للديوان العام بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على موقف المعدات والآلات والسيارات والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات، مشدداً على مراجعة كافة المعدات وإعداد بيان شامل بمدى كفائتها وإجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة لضمان جاهزيتها على أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية عالية.

حرص المحافظ على متابعة موقف كافة سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمختلف أنواعها والوقوف على حالتها الفنية والتأكد من صلاحيتها للعمل.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير الحملة حول إمكانيات المعدات وموقفها الفني، كما أطلع على جدول الصيانة الدورية وموقف السيارات المعطلة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة لتعظيم الإستفادة من الموارد والحفاظ على المال العام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على مدير الحملة الميكانيكية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات ورفع كفاءتها أولا بأول مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة الأطقم الفنية على تلك المعدات والسيارات بشكل دوري والتعامل مع السيارات القديمة المتهالكة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وخلال الزيارة كلف محافظ الشرقية مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بإعداد تقرير شامل يتضمن الوضع الفني للمعدات، واحتياجاتها الفعلية من الصيانة أو الإحلال، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة مع الالتزام الكامل بمعايير الصيانة الدورية وسجلات التشغيل، ومحاسبة أي تقصير أو إهمال.