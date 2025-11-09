قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. بلحاج يتقدم لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في شباك بيراميدز
انتخابات النواب.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة ويؤكد رفع درجات الاستعداد
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تريزيجيه وناصر ماهر.. بماذا علق؟
سرعته 250 كيلو.. معرض TransMEA يعرض القطار الكهربائي السريع فيلارو | بث مباشر
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن رجل مباراة القمة.. ماذا قال؟
شاهد.. أحدث وسائل النقل والصناعات المصرية بمعرض TransMEA | بث مباشر
البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
التموين: بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية
معرض النقل الذكي.. رئيس الوزراء يشاهد أول أتوبيس برمائي يصنع في مصر
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم
وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر يستلم جثة جندي إسرائيلي من غزة
الصليب الأحمر يتسلم جثة الضابط هدار جولدن من قطاع غزة
محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر الحملة الميكانيكية التابعة للديوان العام بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على موقف المعدات والآلات والسيارات والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات، مشدداً على مراجعة كافة المعدات وإعداد بيان شامل بمدى كفائتها وإجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة لضمان جاهزيتها على أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية عالية.

حرص المحافظ على متابعة موقف كافة سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمختلف أنواعها والوقوف على حالتها الفنية والتأكد من صلاحيتها للعمل.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير الحملة حول إمكانيات المعدات وموقفها الفني، كما أطلع على جدول الصيانة الدورية وموقف السيارات المعطلة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة لتعظيم الإستفادة من الموارد والحفاظ على المال العام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على مدير الحملة الميكانيكية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات ورفع كفاءتها أولا بأول مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة الأطقم الفنية على تلك المعدات والسيارات بشكل دوري والتعامل مع السيارات القديمة المتهالكة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وخلال الزيارة كلف محافظ الشرقية مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بإعداد تقرير شامل يتضمن الوضع الفني للمعدات، واحتياجاتها الفعلية من الصيانة أو الإحلال، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة مع الالتزام الكامل بمعايير الصيانة الدورية وسجلات التشغيل، ومحاسبة أي تقصير أو إهمال.

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر في اذاعة القران الكريم بهذا الموعد

نيابةً عن أمين البحوث الإسلامية.. أمين العليا للدعوة يشارك في ندوة كلية التربية حول دور الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أمين اللجنة العليا للدعوة: الكليات الأزهرية تسهم في منع تغريب العقول

محافظ الوادي الجديد يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للمحافظة

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

