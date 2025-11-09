قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
رئيس كولومبيا: ما يجري في غزة اختبار وحشي لسلطة العالم
عمرو أديب: الإمكانيات ليست كل شيء.. دعونا نشجع الزمالك اليوم
مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية
خطة الصدمة والحكم المصاب والغيابات.. 11 معلومة عن نهائى السوبر المصري
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. واستشهاد فلسطيني شرقي خان يونس
شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025
وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي
كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم
القافلة 68 من زاد العزة من مصر إلى غزة تنطلق محمّلة بالأمل والمساعدات
أخبار العالم

أ ش أ

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم /الأحد/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" ، بأن 833 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 فلسطينيين من مدن متفرقة بالضفة الغربية .

وأفادت"وفا" ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينين في بلدة دورا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت فلسطينيين من مخيم العين، غرب مدينة نابلس، بالإضافة لمواطنين من محافظة بيت لحم، ومواطن من مدينة رام الله، وآخر من بلدة عجة جنوب جنين. 

على صعيد آخر، وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إغلاق مداخل بلدة يعبد جنوب جنين، بعد اقتحامها يوم الجمعة، وتحويل منازل في محيط مدخلها إلى ثكنات عسكرية، واقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وحاصرت منزلا.

وفي سياق آخر، استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال يواصل إطلاق الرصاص بشكل مكثف شرق مدينة خان يونس، فيما تواصل الزوارق الحربية إطلاق النار في محيط ميناء غزة.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 11 أكتوبر الماضي، إلى 242 شهيدا، ونحو 614 مصابا، وجرى انتشال 522 جثمانا، كما تم استلام جثامين 300 شهيد من الاحتلال، جرى التعرف حتى الآن على 89 منها ، وحصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 69,169 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و170,685 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.
 

