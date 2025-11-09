صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً بالغا بدعم المبادرات الرئاسية التي تمس حياة المواطن المصري، ولا سيما المبادرات الصحية التي تُجسد معاني الإنسانية وتقدم الرعاية لمن يستحقها، مؤكدا أن محافظة الشرقية لن تدخر جهدًا في حماية صحة أبنائها وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لكبار السن وذوي الهمم، إيمانا بأن صحة المواطن هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فريق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية نفذ قافلة طبية مجانية شاملة بالمركز الطبى بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان والتي تم توقيع الكشف الطبي على (٢٠٩٢)مواطن من أهالى المدينة وصرف العلاج اللازم لهم، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظاً على صة وسلامة المواطنين.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شملت الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة من خلال القافلة الطبية المجانية علي مدار اليومين الماضيين علي (١١ )عيادة بها (١٠) تخصصات طبية وهي " الباطنة ، الجراحة العامة ، العظام ، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان" وتم تخصيص( ٢ ) عيادة لتخصص الأطفال وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القافلة الطبية خلال يوميّ عملها (٢٠٩٢) مواطنا حصلوا على الكشف والعلاج المجاني.

كما شهدت القافلة الطبية تنفيذ ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ، ودعم صحة الأم والجنين.