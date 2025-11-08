"رعاية بلا حدود" تقدم خدمات مجانية لكبار السن وذوي الهمم عبر 69 ألف زيارة منزلية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار جهود الفرق الطبية المتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية في تنفيذ مبادرة "رعاية بلا حدود"، حيث تم تنفيذ (٦٩,٩٦٩) زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية المجانية على مدار (٥٨) أسبوعًا متتالياً.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المديرية تواصل تقديم خدماتها الطبية المكثفة من خلال (١٢٥) مركزاً طبياً موزعا على مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة مشيرا إلى أن الفرق الطبية نفذت خلال يوم الجمعة الماضي (١,٩٤٣) زيارة منزلية لكبار السن، و(١٢)زيارة لذوي الهمم، كما تم تحويل (٣) حالات إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أشار وكيل الوزارة الي أن الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة تشمل الكشف على أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب والاعتلال الكلوي والجهاز الهضمي وسوء التغذية، فضلًا عن تقديم التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية لكبار السن، وفي حال اكتشاف حالات تستدعي تدخلاً طبيًا متقدمًا، يتم إحالتها فورًا إلى المستشفيات التابعة للمديرية لتلقي العلاج اللازم.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات الصحية الرئاسية، مثمناً دور مبادرة "رعاية بلا حدود" والتي تعد نموذجًا فاعلاً للتكامل الإنساني والطبي، وامتدادا لرؤية الدولة في تقديم خدمات طبية شاملة تصل إلى المواطن في منزله دون أي عناء، إيمانًا بأن صحة المواطن هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.