رسامة 160 شماس بإيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس، القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة. وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ١٦٠ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، وذلك لخدمة كنائس الإيبارشية.

رسامة شمامسة

كما قدم نيافته للشمامسة الجدد بعض النصائح الأبوية، مشجعًا إياهم على السلوك بأمانة ومحبة في الكنيسة وخارجها، ليكونوا مثالًا للمؤمنين في حياتهم وسلوكهم.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأسر الشمامسة الجدد، وأعداد من الشعب.