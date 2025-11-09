وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأسرة تأتي في قلب الخطط القومية للتنمية المستدامة، بإعتبارها النواة الأولى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مثمناً دور الدولة بالإهتمام بملف السكان وتنمية الأسرة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتي تستهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن، وتعزيز الوعي الأسري، وحماية الأجيال القادمة من التحديات الإجتماعية والصحية والإقتصادية، التي تضمن تمكين الأسرة المصرية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

أضافت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أن تضافر الجهود والتنسيق الفعّال والمثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن إزالة المعوقات التي تواجه جهود التنمية، مؤكدة إستمرارعقد الندوات والإجتماعات وإطلاق القوافل الطبية والدينية لتعميق الوعي المجتمعي وتخفيف تداعيات القضية السكانية، بما يعزز هدف الدولة نحو تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام، إلى أن وحدات السكان بمختلف مراكز ومدن المحافظة تواصل جهودها في تنفيذ سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتنوعة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية والتي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية، وأهمية تنظيم الأسرة، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها لافته أن الفعاليات تناولت رسائل توعوية حول الزواج المبكر، وأهمية التعليم للفتيات، والصحة الإنجابية، والزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية، إضافة إلى نشر رسائل إعلامية عبر الصفحات الرسمية للوحدات لتعزيز ثقافة المسؤولية السكانية، بالتنسيق مع المديريات الخدمية (التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الصحة – برنامج مشروعك – جهاز تنمية المشروعات – مكتبة مصر العامة – وحدات تكافؤ الفرص – حماية الطفل – حقوق الإنسان – أيادي مصر – جامعة الزقازيق – فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة)،وذلك تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.