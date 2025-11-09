قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
سفير ألمانيا بالقاهرة: قطار "فيلارو" مثال رائد على التكنولوجيا الألمانية في مصر
محلل فلسطيني: استقرار غزة مرهون بتمكين الدور الوطني وليس تدويل الأمن
الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي السوبر.. وعبد الرؤوف يبحث عن أول ألقابه
بسبب لقاءات سياسية .. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته المُقرّرة غدًا
رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأسرة تأتي في قلب الخطط القومية للتنمية المستدامة، بإعتبارها النواة الأولى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مثمناً دور الدولة بالإهتمام بملف السكان وتنمية الأسرة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتي تستهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن، وتعزيز الوعي الأسري، وحماية الأجيال القادمة من التحديات الإجتماعية والصحية والإقتصادية، التي تضمن تمكين الأسرة المصرية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

أضافت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أن تضافر الجهود والتنسيق الفعّال والمثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن إزالة المعوقات التي تواجه جهود التنمية، مؤكدة إستمرارعقد الندوات والإجتماعات وإطلاق القوافل الطبية والدينية لتعميق الوعي المجتمعي وتخفيف تداعيات القضية السكانية، بما يعزز هدف الدولة نحو تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام، إلى أن وحدات السكان بمختلف مراكز ومدن المحافظة تواصل جهودها في تنفيذ سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتنوعة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية والتي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية، وأهمية تنظيم الأسرة، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها لافته أن الفعاليات تناولت رسائل توعوية حول الزواج المبكر، وأهمية التعليم للفتيات، والصحة الإنجابية، والزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية، إضافة إلى نشر رسائل إعلامية عبر الصفحات الرسمية للوحدات لتعزيز ثقافة المسؤولية السكانية، بالتنسيق مع المديريات الخدمية (التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الصحة – برنامج مشروعك – جهاز تنمية المشروعات – مكتبة مصر العامة – وحدات تكافؤ الفرص – حماية الطفل – حقوق الإنسان – أيادي مصر – جامعة الزقازيق – فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة)،وذلك تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

الشرقية محافظ الشرقية للتنمية المستدامة وتنمية الأسرة تمكين الأسرة

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

