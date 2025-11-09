الأحد 09/نوفمبر/2025 - 02:00 م 11/9/2025 2:00:00 PM

قدم الشيف رجاء الخضرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل شوربة السي فود بالبطاطس.

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس :

المكونات :

٤ قطع سمك فيليه

عود كرفس مفروم

بصلة متوسطة مقطعة إلى جوانح

٢ حبة طماطم كبيرة مقشرة مفرومة

حبة متوسطة بطاطس مقطعة لمكعبات صغيرة

حبة كبيرة جزر مبشور

٢ فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

٢ ورقة غار

ملعقة صغيرة ملح

٢ ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

٢ ملعقة كبيرة عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة مستكة

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود صحيح

طريقة تحضير شوربة السي فود:

تقطيع سمك الفيليه كل قطعة نصفين

ضع كمية وفيرة من الماء في حلة نار عالية حتى يغلي

ثم ضع ورق الغار والبصل والمستكة والملح والفلفل الصحيح

إضافة قطع السمك للحلة واتركها ١٠ دقائق تغلي بالماء

ثم اخرج قطع السمك

ضع زيت في طاسة نار متوسطة واضف الكرفس والثوم ونقلبهم

إضافة ملعقة دقيق ونقلبهم مع الثوم والكرفس

إضافة البطاطس والطماطم ومعجون الطماطم والجزر ونقلبهم

إضافة مرق السمك للخضروات وترك الشوربة ١٥ دقيقة حتى تنضج البطاطس

قطع السمك قطع صغيرة وضفها للشوربة

اترك السمك يغلي دقيقة ثم أضف الليمون وانثر الكزبرة



