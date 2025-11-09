إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن رجل مباراة القمة.. ماذا قال؟

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن توقعات رجل مباراة القمة اليوم.

رجل المباراة

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"القمة الأخيرة بطلها كان حسين الشحات.. توقعاتكم مين يكون عريس الليلة؟ ".

موعد مباراة القمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري



تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري.

وحددت الشبكة قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD SPORTS 1) لنقل اللقاء.

كما تنقل قناة ON Sports المباراة عبر قناة ON Sports HD1.