ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

يعد تناول خيارة واحدة فقط تحتوي على فيتامين B1، فيتامين B2، فيتامين B3، وفيتامين B5، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، وفيتامين C وكالسيوم وحديد ومغنيزيوم وفوسفور وبوتاسيوم وزنك.

فوائد تناول خيارة يوميا لجسمك..

1. ترطيب الجسم: فيه نسبة ماء عالية (أكثر من 90%)، يساعد على ترطيب الجسم خاصة في الصيف.

2. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين K، فيتامين C، والبوتاسيوم.

3. يساعد على الهضم: الألياف اللي فيه تنظم عمل الأمعاء وتقلل من الإمساك.

4. مفيد للبشرة: يقلل من الانتفاخ تحت العينين ويعطي نضارة للوجه.

5. يحافظ على الوزن: سعراته قليلة، مثالي للريجيم والوجبات الخفيفة.

6. ينظم ضغط الدم: البوتاسيوم فيه يساهم في توازن ضغط الدم.

7. يحارب الالتهابات: يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الالتهابات.

8. ينعش النفس: مضغ شرائح الخيار يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.



المصدر.. ديلي ميرور