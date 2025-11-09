ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

يعد تناول خيارة واحدة فقط تحتوي على فيتامين B1، فيتامين B2، فيتامين B3، وفيتامين B5، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، وفيتامين C وكالسيوم وحديد ومغنيزيوم وفوسفور وبوتاسيوم وزنك.
فوائد تناول خيارة يوميا لجسمك..
1. ترطيب الجسم: فيه نسبة ماء عالية (أكثر من 90%)، يساعد على ترطيب الجسم خاصة في الصيف.
2. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين K، فيتامين C، والبوتاسيوم.
3. يساعد على الهضم: الألياف اللي فيه تنظم عمل الأمعاء وتقلل من الإمساك.
4. مفيد للبشرة: يقلل من الانتفاخ تحت العينين ويعطي نضارة للوجه.
5. يحافظ على الوزن: سعراته قليلة، مثالي للريجيم والوجبات الخفيفة.
6. ينظم ضغط الدم: البوتاسيوم فيه يساهم في توازن ضغط الدم.
7. يحارب الالتهابات: يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الالتهابات.
8. ينعش النفس: مضغ شرائح الخيار يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.
المصدر.. ديلي ميرور