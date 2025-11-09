للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شهد قصر عابدين مساء أمس السبت ارقى احتفالية ملكية بالعالم وهي مراسم ال"جراند بول" الملكي للامراء والاميرات تحت رعاية البير الثاني امير موناكو والتي يتم نقلها للمرة الاولى في التاريخ خارج اوروبا لتقام في  قلب القاهرة بحضور نخبة من الوزراء ونجوم الفن والاعلام ومشاهير المجتمع بمصر ومختلف دول العالم.

شارك في مراسم احتفالية "الجراند بول" الملكي من الوزراء د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزوجته ،د.غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة ، وزير الخارجية السابق سامح شكرى وزوجته و د.عمرو موسى الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية ،د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزوجته ،د.محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  وزوجته، د.خالد عبد الغفار وزير الصحة وزوجته ،د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وزوجته ، د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،السفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانه الفنية للتحالف الوطني ،د.هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.

كما تواجد من نجمات الفن يسرا ،يارا السكري ،نرمين الفقي ،ريهام حجاج التي حضرت بصحبة زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة ، جومانا مراد وزوجها .

ومن صناع الاعلام تواجد د.طارق نور رئيس مجلس ادارة المتحدة للخدمات الاعلامية ،ايمن عباس ،الاعلاميات هالة سرحان و سهير جودة وبوسي شلبي ومن قيادات العمل المدني والتطوعي د.عواطف سراج الدين والنائبة د.صبورة السيد ،سامية ابو الفتوح وزينات الشال ود.سامر يوسف .

كما تواجد مانويل كولاس دي لا روش رئيس مؤسسة "عالم أفضل" التي تنظم فعالياتها في مهرجاني كان وفينيسيا السينمائيين وسيدة المجتمع الهولندية نارسيسا فيرس وأيقونة سلسلة أفلام جيمس بوند إريكا بوتشينكو  والاعلامية الفرنسية الشهيرة نعومي ماسانجو بالاضافة  الى تواجد نادر من افراد الأسر الملكية الأوروبية، ونجوم هوليوود، وأهم الأصوات الفنية والأوبرالية في العالم، عدد من الفنانين و مشاهير المجتمع باوروبا واسيا.


كان فى استقبال ضيوف الجراند بول والوفود من أوروبا واسيا لاعب التنس المصري العالمي انور الكموني مؤسس حملة مانحي الامل العالمية والمهندسة رباب عبد العاطي "روزا" منظمة الحفل الملكي بقصر عابدين والتي تم تكريمها من "الجراند بول " لدورها فى انجاح الاحتفالية وكريمتها حبيبة سامر ومحمد الدهشوري "سيلفر سكرين" الشريك الاستيراتجي والراعي الاعلامي وشيرين بدر.

وشهدت كواليس الجراند بول  مشاركة النجمة يسرا برقصة ملكية خطفت انظار الضيوف.
كما قام البرنس موريس بتقبيل يد الفنانة يارا السكري خلال المراسم.
وخطفت ريهام حجاج الانظار بفستان احمر قدمت به رقصة وسط مراسم الاحتفال.

كما تستعد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة مساء اليوم الاحد 9 نوفمبر  لاستضافة حفل ختام فعاليات حملة "مانحي الأمل" العالمية داخل قاعة الدراما.


وتشارك الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود الرئيس الفني لحملة مانحي الأمل العالمية بفقرة غنائية خاصة في حفل الختام بالاضافة الى قيادات فنية عالمية تشارك لأول مرة في مصر منهم فريدريكو مارتييلو أعظم صوت أوبرالي في أوروبا و تقدم أيقونة سلسلة أفلام جيمس بوند اريكا بوتشينكو فقرة  غنائية في حفل الختام حيث يمثل حضورها الربط بين السينما العالمية والفن الإنساني الراقي.

كما تشارك السوبرانو ديليا جراس سفيرة اليونيسيف في حفلي "الجراند بول" بقصر عابدين وحفل الختام.

وتأتي إقامة مراسم "الجراند بول" في القاهرة تتويجًا للشراكة الثقافية والإنسانية بين موناكو وحملة مانحي الأمل العالمية، ليضع مصر في مركز الخريطة الملكية الثقافية العالمية.

