قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر

تشهد العاصمة المصرية حدثا استثنائيا يجمع بين عبق التاريخ وبريق الفخامة، إذ يستضيف قصر عابدين العريق مساء اليوم النسخة المصرية من حفل "ذا جراند بول" (The Grand Ball)، في أول إقامة لهذا الحدث العالمي على أرض مصر، وأول استضافة عربية له خارج الإمارات.



ينظم الحفل Noble Monte-Carlo بمشاركة نخبة من الأمراء والنبلاء وشخصيات المجتمع الراقي من مختلف أنحاء العالم، ليضع القاهرة على خريطة الفعاليات الدولية الرفيعة التي سبق أن احتضنتها مدن مثل موناكو وفينيسيا وباريس.



تحمل النسخة المصرية شعار "Royalty on the Nile" (الملكية على ضفاف النيل)، وتأتي في توقيت يعزز الحراك الثقافي والسياحي في مصر، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مؤخرًا، ضمن حملة تهدف إلى الترويج لمصر كوجهة للثقافة والسياحة الفاخرة.



ويشارك في الحفل عدد من أفراد العائلات الملكية الأوروبية، من أبرزهم الأميرة بياتريس دي بوربون-الصقليتين والأمير جواتشيم موراه، إلى جانب ممثلين رسميين عن القصر الأميري لأمير موناكو ألبير الثاني، وشخصيات دبلوماسية وحكومية رفيعة من فرنسا ودول أوروبية أخرى.



يقام الحفل في قصر عابدين الذي شُيّد عام 1863 بأمر من الخديوي إسماعيل، ويُعد من أهم القصور الرئاسية في مصر بما يحتويه من أكثر من 500 قاعة وغرفة مزخرفة بالذهب والفنون الشرقية والأوروبية. ومن المقرر أن يُختتم الحدث يوم الأحد 9 نوفمبر بحفل رسمي في دار الأوبرا المصرية.



يأتي هذا الحدث ليؤكد أن القاهرة ما زالت تجمع بين عراقة التاريخ وروح الحداثة، وتثبت قدرتها على استضافة الفعاليات الثقافية والملكية الفاخرة التي تبرز وجه مصر المشرق أمام العالم.