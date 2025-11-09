شباب النواب تهنئ النادي الأهلي بالفوز ببطولة السوبر المصري

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، النادي الأهلي بفوزه بكأس السوبر المصري ، علي حساب نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.



وأكد النائب محمود حسين، في بيان صحفي اليوم ،أن قطبي الكرة المصرية قدما أداء رائع في مباراة السوبر التي تابعها الملايين من مصر ومختلف الدول العربية، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك قدمًا صورة مشرفة عن الكرة المصرية.

كما أشاد النائب محمود حسين إعلاء لاعبا الفريقين روح التنافس الشريف وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما اليوم، وهو ما أعطي انطباع إيجابي عن الكرة والرياضة المصرية التي تعيش عصرها الذهبي بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية

واختتم رئيس لجنة الشباب بيانه بإرسال برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي قال فيها:" باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة، أهنئ ناديكم العريق وجماهيره العريضة بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري".