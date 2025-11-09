كيف أعرف عدد الخطوط المسجلة باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA

يبحث البعض عن كيف أعرف عدد الخطوط المسجلة باسمي وذلك عبر تطبيق My NTRA، ففي ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات في مصر، أصبح من الضروري لكل مستخدم معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه برقمه القومي، خاصة مع تزايد حالات تسجيل خطوط مجهولة بأسماء أشخاص دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية أو مالية غير مقصودة.





وأصبح معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك أمرات سهلا، إذ أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) خدمة مجانية وسهلة الاستخدام تُمكّنك من معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالخطوط المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات المختلفة، وذلك من خلال تطبيقه الرسمي My NTRA الذي يعد المنصة الأشمل لإدارة خدمات الاتصالات في السوق.

خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA

يضم تطبيق My NTRA خدمة مميزة تعرف باسم "أرقامي"، تتيح للمستخدمين إمكانية الاستعلام الفوري عن عدد وأسماء الخطوط المسجلة برقمه القومي لدى جميع شركات التشغيل العاملة في مصر، سواء فودافون أو أورنج أو اتصالات أو وي.

بمجرد الدخول إلى الخدمة، يقوم التطبيق بعرض قائمة بجميع الخطوط المرتبطة ببياناتك، ما يساعدك على التأكد من أن كل الأرقام المسجلة تعود إليك بالفعل، وبالتالي يمكنك رصد أي خط غير معروف أو تم تسجيله دون إذنك، في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية.

خطوات الاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة باسمك

عملية الاستعلام عبر تطبيق My NTRA بسيطة للغاية، وتتطلب فقط تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم الهاتف.

اختيار خدمة "أرقامي" من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على "استعلام" ليظهر لك فورًا عدد وأسماء الخطوط المسجلة باسمك لدى جميع الشركات.

الخدمة تعمل بشكل فوري ومجاني تمامًا، وتعرض لك النتائج في ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع شركات الاتصالات.

ماذا تفعل إذا وجدت خطوطًا غير معلومة؟

إذا اكتشفت أثناء الاستعلام أن هناك خطوطًا غير معروفة مسجلة باسمك، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناتك وحقوقك القانونية فورًا.

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أقرب فرع تابع لشركة المحمول التي يظهر أن الخط تابع لها، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر للأجانب، ثم طلب مراجعة الخطوط المسجلة باسمك رسميًا.

وفي هذه الحالة، أمامك خياران أساسيان:

إعادة تنشيط الخط إذا كنت ترغب في استخدامه مجددًا.

إلغاؤه نهائيًا إذا لم يكن لك علاقة به، لضمان عدم استخدامه في أي أغراض قد تسبب لك مشكلات مستقبلية أو التزامات مالية.

أهمية الاستعلام عن خطوطك المسجلة

مع الانتشار الواسع لخدمات الاتصالات وتزايد عدد المشتركين، أصبح من الضروري أن يعرف كل مستخدم بدقة كم عدد الخطوط المسجلة باسمه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية المستخدمين وضمان الشفافية بين المواطن ومقدمي الخدمة، من خلال إتاحة أدوات رقمية متطورة تسهل الوصول إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بخدمات الاتصالات.

دور تطبيق My NTRA في تعزيز الأمان الرقمي

يُعد تطبيق My NTRA من أبرز الأدوات الرقمية التي أطلقتها الدولة لتعزيز مفهوم الأمان الرقمي للمستخدمين، إذ يتيح العديد من الخدمات بخلاف معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك، منها:

قياس جودة الشبكة في منطقتك.

تقديم شكاوى تنظيمية ضد الشركات.

معرفة أقرب الفروع ومنافذ البيع.

مقارنة العروض والخدمات بين شركات الاتصالات.

كل هذه الخدمات تهدف إلى دعم المستخدم وتمكينه من إدارة خدماته بأمان وشفافية، دون الحاجة إلى وسطاء أو زيارات ميدانية