أخبار العالم

قراصنة يستخدمون أنظمة الاتصالات في مطارات بكندا وأمريكا لانتقاد ترامب

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أفادت وكالة رويترز عن  تقارير إعلامية ومسؤولون بأن قراصنة إلكترونيين تمكنوا، يوم الثلاثاء، من اختراق أنظمة الإذاعة الداخلية في أربعة مطارات ثلاثة في كندا وواحد في الولايات المتحدة، وبثوا من خلالها رسائل مؤيدة لحركة "حماس" وأخرى تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وذكرت شرطة الملكية الكندية أن "خدمة الإعلانات الصوتية" في مطار كيلونا الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية تعرضت لاختراق مؤقت، تم خلاله بث محتوى غير مصرح به، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ بالتعاون مع جهات أمنية أخرى دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.


وفي مطار فيكتوريا الدولي، أكد متحدث باسم المطار أن القراصنة بثوا رسائل بلغة أجنبية ومقاطع موسيقية عبر نظام الإذاعة العامة، بعد أن تمكنوا من الوصول إليه عبر برنامج تابع لجهة خارجية. وأوضح أن المطار استعان بنظام داخلي بديل لاستعادة السيطرة على البث.


وأشار المركز الكندي للأمن السيبراني إلى أنه يشارك مع شرطة الخيالة في التحقيق حول الحادثة، التي وُصفت بأنها "خرق منسق وغير مسبوق" لأنظمة الاتصالات في المطارات.


وفي الولايات المتحدة، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن قراصنة سيطروا كذلك على نظام الإذاعة في مطار هاريسبرغ الدولي بولاية بنسلفانيا، مضيفًا أن إدارة الطيران الفيدرالية ومسؤولي المطار يحققون في الواقعة.


ولم تصدر الإدارة حتى الآن أي تعليق رسمي حول تفاصيل الهجوم أو الجهة التي يُعتقد أنها تقف وراءه.

قراصنة إلكترونيين الإذاعة الداخلية الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي شرطة الملكية الكندية

