فاهمة طبيعة شغلي.. كريم فهمي: مراتي مش بتغير عليّا والجمهور هو ضهري
نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر.. وزيزو أفضل من بيزيرا
تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة
هيفرق كتير .. «ميدو» يعلق على غياب «دونجا» عن بطولة السوبر المصري
هل يجوز دفع أموال الزكاة في بناء مسجد؟.. الإفتاء توضح 8 فئات مستحقة
المنتخب الوطني لناشئي اليد يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم
تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: مفيش مشكلة مصر مليانة مدربين كتير
تامر عبدالحميد يفجّرها: حسابات بـ«50 جنيه» بتشوّه مجلس الزمالك.. والجماهير في حالة غضب
«تنظيم الاتصالات»: 120 مليون مشترك للمحمول وطفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية|فيديو
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على غزة إلى 20 شهيدًا
قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قطاع الاتصالات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، انعكست على مؤشرات الاستخدام والخدمات الرقمية في مختلف المحافظات.

وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول تجاوز 120 مليون مشترك بزيادة سنوية تقترب من 7%، بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول أكثر من 90 مليون مستخدم بنسبة نمو تصل إلى 10%. وأضاف أن عدد خطوط الإنترنت الأرضي بلغ 13.5 مليون خط بزيادة سنوية قدرها 7%، في حين يستخدم نحو 12 مليون مشترك الإنترنت الثابت عبر الشبكة الأرضية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسينات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات، موضحًا أن العام الجاري شهد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) للمرة الأولى في مصر، إلى جانب إتاحة خدمات الاتصال عبر الإنترنت المنزلي (Wi-Fi Calling) وبدء استخدام الشريحة الإلكترونية (eSIM).

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن عدد أبراج شبكات المحمول تجاوز 37 ألف برج على مستوى الجمهورية، منها 12 ألف برج جديد أُنشئ خلال السنوات الأربع الماضية فقط، أي ما يعادل نصف ما تم بناؤه خلال العقدين الماضيين.

وأوضح إبراهيم أن 35% من خطوط الإنترنت الأرضي تقع في القاهرة الكبرى، ومثلها في منطقة الدلتا، بينما تمثل منطقة الساحل الشمالي 9%، وصعيد مصر نحو 15%، مشيرًا إلى أن شبكات النحاس القديمة تم استبدال معظمها بشبكات ألياف ضوئية، ما ساهم في رفع سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما.

