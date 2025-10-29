«تنظيم الاتصالات»: 120 مليون مشترك للمحمول وطفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية|فيديو

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قطاع الاتصالات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، انعكست على مؤشرات الاستخدام والخدمات الرقمية في مختلف المحافظات.

وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول تجاوز 120 مليون مشترك بزيادة سنوية تقترب من 7%، بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول أكثر من 90 مليون مستخدم بنسبة نمو تصل إلى 10%. وأضاف أن عدد خطوط الإنترنت الأرضي بلغ 13.5 مليون خط بزيادة سنوية قدرها 7%، في حين يستخدم نحو 12 مليون مشترك الإنترنت الثابت عبر الشبكة الأرضية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسينات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات، موضحًا أن العام الجاري شهد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) للمرة الأولى في مصر، إلى جانب إتاحة خدمات الاتصال عبر الإنترنت المنزلي (Wi-Fi Calling) وبدء استخدام الشريحة الإلكترونية (eSIM).

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن عدد أبراج شبكات المحمول تجاوز 37 ألف برج على مستوى الجمهورية، منها 12 ألف برج جديد أُنشئ خلال السنوات الأربع الماضية فقط، أي ما يعادل نصف ما تم بناؤه خلال العقدين الماضيين.

وأوضح إبراهيم أن 35% من خطوط الإنترنت الأرضي تقع في القاهرة الكبرى، ومثلها في منطقة الدلتا، بينما تمثل منطقة الساحل الشمالي 9%، وصعيد مصر نحو 15%، مشيرًا إلى أن شبكات النحاس القديمة تم استبدال معظمها بشبكات ألياف ضوئية، ما ساهم في رفع سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما.