وزير الرياضة يشيد بتطوُّر المنظومة الرياضية المصرية بفضل دعم القيادة السياسية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتطوُّر الملحوظ الذي تشهده المنظومة الرياضية المصرية، بفضل الدعم الكامل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات حكومةً وشعباً.



وقد شهد وزير الشباب والرياضة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مشيدًا بالتنظيم الاستثنائي للبطولة، وما قدمته دولة الإمارات من تجهيزات متكاملة وتنظيم احترافي عكس قدرتها على إنجاح أكبر الفعاليات الرياضية في المنطقة.



وأكد الوزير أن الأجواء المميزة داخل الملعب والوجود الجماهيري الكبير أسهما في خروج نسخة مشرفة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها، مشيرًا إلى أن وصول نسب المشاهدة العالمية إلى نحو مليار مشاهدة يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم المصرية عربياً ودولياً، ويؤكد قوة التأثير والجاذبية التي تمتلكها.



وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن التعاون الرياضي بين مصر والإمارات أصبح نموذجاً يحتذى به، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات المنظمة على تقديم بطولة ظهرت بصورة حضارية تليق باسم الكرة المصرية.

