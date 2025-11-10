"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يضم صورًا للفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته السابقة آن الرفاعي، في لفتة لدعم الأخيرة بعد انفصالهما.

وعلّقت مي عمر على الفيديو قائلة: “أنتِ الحب الأول يا آن، والسند الحقيقي الذي كان موجودًا في كل خطوة من حياته، وأم بناته والضهر اللي يرجع له مهما حصل”.

وأضافت: “تستحقين كل الخير وما زالت أمامك حياة أجمل”.

ويأتي ذلك بعد تداول أنباء عن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، دون طلاق رسمي حتى الآن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.